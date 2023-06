La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamat que el país "es posi dempeus" el 23-J davant "la coalició del no per a Catalunya" que creu que representen PP i Vox. En un acte a Cornellà de Llobregat, Díaz ha assegurat que la dreta "no guanyarà" les eleccions i ha reivindicat el seu projecte, "a favor de la vida i que té clares les preocupacions de la gent". Entre els seus reptes, tornar a apujar el salari mínim i reduir la jornada laboral. D'altra banda, la número 1 a Barcelona, Aina Vidal, creu que Junts i ERC "s'han resignat a perdre les eleccions" i ha avisat que això és "abandonar" el país. De fet, ha assegurat que defensar Catalunya "passa per tenir un nou govern progressista a l'Estat".

L'acte s'ha celebrat a l'Auditori Sant Ildefons de Cornellà, que s'ha omplert de gom a gom amb uns 200 assistents i desenes de persones s'han quedat a les portes. A la seva arribada, Díaz i Vidal han dirigit unes breus paraules als qui no han pogut entrar a l'acte.

Díaz ha assegurat que les pròximes eleccions "van del cost de la vida". La ministra de Treball ha admès que la inflació "impedeix que molta gent pugui viure amb dignitat", tot i les mesures impulsades pel govern espanyol per a pal·liar-ne els efectes. Malgrat tot, ha tret pit de la gestió feta: "Estem orgullosos, però en volem més". I ha repassat que des del seu ministeri ha apujat el salari mínim, ha impulsat la reforma laboral o els ajuts als autònoms.

Pel que fa al salari mínim, la líder de Sumar ha dit que no n'hi ha prou i ha assegurat que el seguiran apujant per apropar-se als sous que es paguen a Europa. També ha reivindicat reduir la jornada laboral i que els treballadors puguin gaudir de més temps. A més de possible, Díaz ho veu "absolutament necessari" i ha argumentat que a mesura que es redueix la jornada laboral es dispara la productivitat.

No esmenta el referendum

Durant l'acte, en el qual Díaz no ha fet cap referència al referèndum, ha clamat per tenir "una Catalunya a favor" davant una "coalició de PP i Vox" que "està fent campanya a tota Espanya en contra de Catalunya". La líder de Sumar ha dit que ara cal "mobilitzar-se a favor de la vida" i "a favor de Catalunya": "Està a les vostres mans, mobilitzeu-vos al llarg de Catalunya. Que Catalunya torni a ser el vot decisiu per a la pròxima dècada".

Per la seva banda, Vidal ha assegurat que Sumar és "l'únic antídot contra la terra cremada de la dreta i l'extrema dreta". Així mateix, ha dit que les eleccions no van "d'evitar que la dreta arribi", sinó que cal ser més ambiciosos i posar damunt la taula "el model de país" per a avançar.

La cap de llista de la candidatura a Barcelona ha lamentat que partits com Junts i ERC "hagin caigut en el joc que no hi ha res a fer": "S'han resignat a perdre les eleccions i pretenen fer-nos creure que això és defensar Catalunya". De manera velada, Vidal ha carregat contra els republicans i ha advertit que defensar els republicans "no és fer un front amb el partit que ha permès que l'extrema dreta governi a Ripoll" ni "construir macrocasinos, ampliar l'aeroport o votar en contra de la reforma laboral". En canvi, ha dit, defensar Catalunya "passa per tenir un nou govern progressista amb força per seguir avançant".

El número 2 de Sumar-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha advertit que el partit socialista "mai farà les polítiques progressistes" si no hi ha una "esquerra sòlida" que els "obliga" a fer-les. A més, ha lloat el projecte de Díaz, "plural i unitari" i "constituït per forces germanes" que augura que serà "aixopluc contra els traficants de la por", en una referència als partits de dretes. Finalment, la número 6, Candela López, ha presentat Sumar com "l'única garantia de seguir avançant".