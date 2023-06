La presidenta d’Hondures, Xiomara Castro, va decretar diumenge el toc de queda en una regió del nord del país arran de la mort violenta d’11 persones que va atribuir a accions de sicaris pagats per narcotraficants locals. A partir d’aquest diumenge hi ha «un toc de queda especial per a Choloma, des de les 9 pm (03H00 GMT) fins a les 4 am (10H00 GMT)», va informar Castro en el seu compte de Twitter.

La decisió es va prendre després que 11 persones fossin cosides a trets dissabte a la nit en un billar de la localitat de Choloma, veïna de San Pedro Sula, la segona ciutat del país, situada 180 km al nord de la capital Tegucigalpa. A San Pedro Sula i Choloma «he pres mesures per donar-li seguretat davant el brutal i despietat atac terrorista a què estan sotmetent els esbirros a sou entrenats i dirigits pels capitostos del narcotràfic que operen impunement al corredor de la droga, Vall de Sula», va afegir la governant. Hi ha «11 [morts] en aquesta acció criminal» que es va registrar a Choloma, va dir aquest diumenge a l’AFP el portaveu de la Policia Nacional, comissionat Miguel Martínez. El funcionari policial va indicar que les víctimes són «deu homes i una dona». Testimonis van publicar vídeos dels cossos ensangonats al terra d’un saló de billar, on van dir que diverses persones compartien l’aniversari d’una de les víctimes. Segons aquestes versions, desconeguts van arribar amb armes automàtiques al saló per atacar-los sense donar-los temps d’escapar. Almenys deu persones van morir al lloc i una altra en un hospital, on havien sigut ingressats tres ferits. L’atac es va produir cinc dies després de la massacre de 48 recluses en una presó de dones pròxima a la capital. D’acord amb les autoritats, recluses de la banda Barrio 18 van sortir del seu mòdul i van irrompre en el que estaven les rivals de la Mara Salvatrucha (MS-13) per atacar-les a trets i calar foc al centre penitenciari.