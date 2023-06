El nou paquet anticrisi aprovat pel govern espanyol allarga fins a finals d'any la suspensió dels desnonaments a les llars vulnerables però elimina la possibilitat de prorrogar sis mesos els contractes de lloguer que expiren a partir de l'1 de juliol. La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha defensat la mesura tot recordant que ja ha entrat en vigor la llei d'habitatge que fixa el límit de les pujades dels contractes en un màxim d'un 2% el 2023 i del 3% el 2024. La suspensió dels llançaments s'ha allargat encara que estigui prevista a la norma perquè les comunitats autònomes no han tingut prou temps per posar en marxa els mecanismes de mediació i de recerca d'alternatives.

Preguntada per les crítiques d'Unides Podem, ha afirmat que "no li consta" cap tipus de proposta en contra de les adoptades quan s'ha tramitat el paquet anticrisi al Consell de Ministres. D'altra banda, ha lamentat que "hi hagi persones que volen generar incertesa i desassossec" criticant el paquet anticrisi. "Hem reforçat en el marc de la protecció d'inquilins amb especial atenció als col·lectius vulnerables, amb mesures temporals i amb la nova llei d'habitatge que anirà desplegant els seus efectes", ha dit Calviño.

"Les mesures complementen les que han entrat en vigor amb la llei d'habitatge (...) i cobreixen el període transitori fins que les comunitats autònomes puguin desplegar els instruments previstos", ha afegit la vicepresidenta primera de l'executiu.

Entitats en defensa del dret a l'habitatge com el Sindicat de Llogateres han lamentat la decisió que consideren com a "molt greu". "Sense la regulació de preus en vigor a cap territori de l'Estat és una canallada que suposarà una allau de pujades de lloguer i expulsions. El PSOE al servei de la patronal immobiliària", indiquen en una piulada.

Nova línia d'avals ICO

D'altra banda, el Consell de Ministres ha donat llum verda a una nova línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a menors de 35 anys i famílies amb menors per comprar el primer pis. Els avals del 20% o 25% estan dirigits a persones amb ingressos de fins a 37.800 euros anuals, un límit que serà el doble si l'habitatge és comprada per dos persones. El Ministeri de Transports i l'ICO avalaran parcialment el finançament fins al 31 de desembre del 2025 en un termini de 10 anys amb l'objectiu d'ajudar a comprar 50.000 habitatges.