El Sindicat de Llogateres de Catalunya i el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid s'han unit per posar en marxa una nova plataforma web amb l'objectiu de recuperar els diners que les inmobiliàries estafen als llogaters, cobrant honoraris il·legals en els contractes d'arrendament. La web, anomenada estafainmobiliarias.org, ofereix un formulari que permetrà a qualsevol persona saber si ha estat víctima d'estafa i posar-se en contacte amb els sindicats per tal de rebre suport en la recuperació dels diners robats. A més, la campanya busca perseguir i denunciar les inmobiliàries que practiquen aquestes pràctiques il·legals, com ara cobrar un 10% de l'anualitat més l'IVA. Amb la informació recopilada, esperen publicar una llista amb les empreses que actuen de manera fraudulenta.

Des de l'aprovació de la nova Llei de Vivienda el passat 26 de maig, el cobrament il·legal d'honoraris s'ha tornat "més freqüent", malgrat que la normativa prohibeix a les inmobiliàries carregar als inquilins els costos de gestió en tots els casos de contractes de lloguer subjectes a la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU).

Els sindicats recorden que gràcies a la seva lluita, des de març de 2019 ja estava prohibit cobrar honoraris als inquilins quan el llogater és una persona jurídica, és a dir, una empresa. No obstant això, després de l'aprovació de la nova Llei de Vivienda, les inmobiliàries han incrementat els cobraments fraudulents també en aquest supòsit.

"Qualsevol persona amb dos dits de front pot entendre que cobrar a un inquilí uns serveis que no contracta no té cap sentit", afirmen en un comunicat conjunt els sindicats. A més, assenyalen que això és especialment injust en el context immobiliari actual, on els inquilins destinen cada vegada més part del seu sou al pagament del lloguer i són sovint víctimes d'estafes i abusos per part de les inmobiliàries.

Requisits discriminatoris

Els sindicats també alerten que les agències immobiliàries, en el procés d'arrendament d'un habitatge, actuen com a representants dels interessos del llogater i no com a intermediaris neutres entre les dues parts, ni com a facilitadors per a l'inquilí en la cerca d'habitatge. A més, en ocasions, imposen requisits discriminatòris als inquilins desitjats pels propietaris, tant en termes econòmics com socials, culturals i racials.

Pel que fa als contractes, algunes inmobiliàries inclouen clàusules abusives i il·legals, contràries a la LAU, aprofitant el desconeixement tècnic i legal dels inquilins en aquesta matèria.

Els sindicats conclouen el comunicat afirmant que han experimentat un creixement sense precedents en els últims anys a causa de la dificultat creixent per accedir a un habitatge de lloguer, els preus elevats i els abusos que pateixen els llogaters. Amb seccions actives a diferents territoris i propietaris, mantenen una estructura independent gràcies a les quotes dels afiliats i la professionalització de alguns membres. Properament, anunciaran noves accions per aconseguir que les inmobiliàries deixin d'estafar la ciutadania.