Almenys 719 persones han sigut detingudes a tot França en la cinquena nit consecutiva de protestes i disturbis després de la mort en mans de la policia d’un adolescent de 17 anys, Nahel M., dimarts a Nanterre, segons ha informat el ministre de l’Interior del país, Gérald Darmanin.

Malgrat aquesta dada, Darmanin ha descrit al seu compte de Twitter aquesta nit com «més tranquil·la gràcies a la decidida actuació de la policia», en comparació amb les quatre anteriors. Dels arrestos, almenys 56 han sigut a Marsella, 21 a Lió i 194 a París, la capital francesa, on la tensió s’està vivint sobretot als Camps Elisis, que han hagut de ser tancats per la policia.

A més, s’han format grups als voltants de centres comercials marsellesos com Grand Littoral, Bonneveine i Le Merlan. A Le Merlan hi hauria un centenar de persones reunides a l’aparcament.

«Sota control»

En qualsevol cas, la direcció de policia de les Boques del Roine ha remarcat que «la situació està sota control» a Marsella i que «els grups potencialment violents han sigut dispersats sistemàticament per la policia i els gendarmes».

Mentrestant, a París s’ha informat d’almenys 37 persones detingudes de manera preventiva als voltants dels Camps Elisis per portar armes, segons la direcció de la policia, que ha establert 375 controls instal·lats en els quals s’han trobat objectes com una fona amb rodaments, un puny americà i còctels molotov.

L’alcalde de la població de L’Haÿ-les-Roses ha informat al seu compte de Twitter que casa seva ha sigut atacada amb un cotxe en flames i que la seva dona, a l’intentar escapar amb els seus dos fills, ha sigut ferida i ha hagut de ser hospitalitzada.

A Niça han sorgit aldarulls i ja s’han detingut 20 persones. L’alcalde de la ciutat, Christian Estrosi, ha informat al seu compte de Twitter que «una banda de joves va saquejar una botiga al centre de la ciutat», però la policia ja els ha detingut i l’alcalde ha assenyalat els seus pares: «Pagareu pels danys i robatoris».

El ministre de l’Interior, Gérald Darmanin, va anunciar que ahir dissabte es mantindria la mobilització de 45.000 policies per aturar els disturbis. La direcció de policia de les Boques del Roine ha anunciat el desplegament del GIGN a Marsella i comptaran amb dos vehicles blindats de la Gendarmeria. Darmanin va confirmar el desplegament de cinc unitats de forces mòbils a la ciutat de Marsella «per poder restaurar completament l’ordre públic».