L'encaix de Catalunya a l'Estat es manté com un element destacat dels programes electorals dels grans partits espanyols per al 23-J, tot i que PSOE i Sumar eviten plasmar als documents alguns plantejaments que havien defensat, mentre que PP i Vox mantenen la promesa de derogar les decisions de Sánchez respecte a Catalunya. El programa del PSOE considera "superat" el conflicte, obvia la taula de diàleg i aposta per una Llei de cohesió territorial, mentre que Sumar s'oblida del referèndum pactat que defensava Podem i parla de votar "un nou pacte polític". Per contra, el PP aposta recuperar el delicte de sedició i tipificar la convocatòria de referèndums, i Vox vol suspendre l'autonomia dels governs que vagin contra el seu model d'Espanya.

El PSOE considera "superada" la "situació de ruptura" i la "greu crisi constitucional motivada pel procés independentista" a Catalunya, i aposta per aprovar una Llei de cohesió territorial per impulsar la col·laboració en una "Espanya plural" sense fer cap referència explícita a la taula de diàleg entre el govern de la Generalitat i l'Estat.

Els socialistes espanyols no incorporen cap proposta explícita per a Catalunya i només es comprometen a "seguir avançant en el procés de col·laboració entre institucions" amb una "reforma de la Conferència de Presidents" per "reforçar la solidaritat interterritorial i la millora de les polítiques públiques".

Per aquest motiu proposen aprovar una 'Llei de cohesió territorial i foment de la col·laboració' que permeti "posar en pràctica les lliçons apreses durant la pandèmia", i que inclourà "un marc comú per incentivar la cooperació en matèria de prestació de serveis essencials, compartir dades estadístiques o la necessitat de coordinar les polítiques autonòmiques d'ordenació del territori i crear un paisatge harmonitzat i protegit".

També prometen una reforma del Senat perquè sigui una "autèntica cambra de representació territorial" i no fan cap menció a la immersió lingüística.

El programa dels socialistes no fa menció a la immersió lingüística, però sí que es compromet a impulsar les llengües cooficials, juntament amb el castellà, aprofitant el PERTE de la nova economia de la llengua.

Sumar s'oblida del referèndum que defensava Podem

Sumar s'oblida del referèndum pactat que constava al programa de Podem per a les eleccions del 2019 i ara només parla d'un "nou pacte polític" que sigui votat pels catalans. La formació centra la seva aposta per resoldre la qüestió catalana en la taula de diàleg i que els ciutadans votin els acords entre el Govern i l'executiu espanyol. El partit sí aposta així per tenir un "diàleg permanent" i de "govern a govern" amb la Generalitat en el marc de la taula de diàleg.

El programa de la plataforma de Yolanda Díaz aposta per una "transformació del model territorial" en què hi hagi un "nou pacte" que "reconegui i posi en valor la diversitat d'Espanya". Per exemple, planteja un nou model amb les comunitats autònomes que inclogui un nou sòl fiscal per "garantir serveis de qualitat" i actualitzacions dels estatus d'autonomia dels territoris que ho desitgin i "impulsar de forma immediata la reforma del sistema de finançament".

Sumar també proposa reforçar la presència de governs autonòmics en organismes estatals i la UE i impulsar una llei de governs i finançament local per millorar els recursos dels consistoris.

Pel que fa a la llengua, el programa de Sumar promet una "Llei de llengües" perquè les administracions garanteixin "la riquesa cultural i lingüística d'Espanya" de forma "coherent amb la nostra realitat plurinacional".

La plataforma de Yolanda Díaz vol avançar cap a "una programació completa multilingüe a totes les radiotelevisions públiques de l'Estat" i la reciprocitat de les televisions autonòmiques. Pel que fa a la llengua a l'administració, sosté que l'Estat "ha de vetllar per la garantia dels drets de totes les parlants" i assegurar "l'ús efectiu de les llengües cooficials" amb "especial atenció a l'administració de l'Estat i a la de Justícia".

El PP promet recuperar la sedició

El programa del PP promet recuperar el delicte de sedició al Codi Penal "per castigar les formes més greus de deslleialtat constitucional". També proposa tipificar la convocatòria de "referèndums o consultes no autoritzades o maquinacions dirigides a soscavar el crèdit d'Espanya en la comunitat internacional" i recuperar el delicte de malversació tal com era previ a la reforma del govern de PSOE i Podem.

Pel que fa al diàleg amb les autonomies, el PP vol dotar "d'una definició més precisa els principis de lleialtat institucional, cooperació i col·laboració entre l'Estat i les comunitats autònomes, i d'aquestes entre si". El partit vol impulsar els espais de diàleg multilateral com la Conferència de Presidents així com el Consell de Política Fiscal i Financera o les Conferències Sectorials.

En relació amb la llengua, el programa del PP afirma que el partit garantirà que "en les comunitats autònomes amb més d'una llengua oficial, ambdues tindran la consideració de vehiculars d'acord amb el patró d'equilibri lingüístic, assegurant que tots els estudiants escriguin i s'expressin correctament en castellà i en la llengua cooficial corresponent".

El PP també diu que assegurarà "un contingut comú per a tots els alumnes amb independència d'on estudiïn" i planteja implantar "una prova d'accés a la universitat comuna per a tot el territori nacional, les condicions bàsiques de la qual, incloent-hi la seva avaluació, hauran de ser fixades pel govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes i als òrgans de representació de les universitats".

Vox proposa suspendre l'autonomia de Catalunya

Vox impregna el seu programa electoral per al 23-J amb els postulats que defensa l'extrema dreta: unitat d'Espanya, proteccionisme de la identitat "de la Nació" i defensa del model de família tradicional. La formació ultra aposta per un Estat "unitari administrativament descentralitzat", que ja d'entrada assumeixi competències en educació, sanitat, seguretat i justícia. I assegura que perseguirà tot allò que atempti "contra la unitat d'Espanya".

En clara referència a Catalunya -tot i que no l'esmenta explícitament- el programa de Vox proposa suspendre l'autonomia dels governs que vagin contra el seu model d'Espanya. La formació de Santiago Abascal promet recuperar els delictes de referèndum il·legal i de sedició, agreujar el de malversació i endurir les penes de tots ells. També, prohibir els indults per motius polítics i impulsar una consulta perquè els espanyols decideixin si s'han d'il·legalitzar "els partits separatistes".

Vox també creu que s'ha fet servir el català per "adoctrinar". Per això, es compromet a garantir "el dret a ser educat en espanyol" a tot el territori estatal, i a perseguir aquelles autoritats que ho impedeixin (a través d'inspectors que, ja avança, imposaran dures sancions).