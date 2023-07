Les polítiques sobre feminisme, drets LGTBI i lluita contra la violència masclista van marcar el final de la legislatura i apareixen com a eixos importants dels programes del PSOE, PP, Sumar i Vox per al 23-J. El fiasco de la llei del 'només sí és sí' i les promeses de derogació de drets per part de Vox, possible company del PP a la Moncloa, dibuixen el camp de batalla actual. A l'esquerra, el PSOE aposta per desplegar la nova Llei de paritat, mentre que Sumar vol un "feminisme transformador" que marqui totes les polítiques. El PP busca desmarcar-se de Vox prometent que no farà "passos enrere" contra la "violència masclista" i proposa una nova Llei trans rebaixada, i els d'Abascal prometen fins i tot derogar la Llei de l'avortament.

El programa electoral del PSOE prova de tancar la batalla interna que va provocar la llei trans –amb Carmen Calvo com a portaveu del feminisme clàssic- reivindicant una política feminista que no caigui en "enfocaments fragmentats", i promet desplegar la nova Llei de paritat, que no es va poder tramitar per la convocatòria d'eleccions. La llei estableix un mínim del 40% de dones als òrgans de decisió de les grans empreses, llistes cremallera a les eleccions i paritat als col·legis professionals.

Pel que fa a la lluita conta la violència masclista, el PSOE aposta per "renovar" el pacte d'estat contra la violència de gènere per "reforçar la resposta institucional integral i l'erradicació de qualsevol tipus de violència masclista", incloent-hi el "combat de forma expressa" contra els "discursos negacionistes". Com a exemple proposa dotar l'atenció primària de recursos específics per detectar casos, la creació d'unitats de valoració forense als jutjats de Violència contra la dona i la lluita contra l'assetjament a les xarxes socials.

En aquest marc, carrega durament contra el PP al seu programa. Considera "urgent" defensar el pacte "davant el que pot suposar un govern de coalició de dretes, amb un partit negacionista", en referència a Vox. Segons els socialistes, "és incompatible seguir al pacte d'estat i negociar amb els qui la neguen", i per tant "el PP o està al pacte d'estat o està amb Vox".

Coto a l'accés dels menors a la pornografia

Els socialistes també prometen que garantiran recursos per al desplegament de la Llei de llibertat sexual i desplegaran programes de prevenció i augmentaran els recursos específics per lluitar contra la discriminació i la violència masclista als centres educatius. A més, prometen una llei per impedir que els menors accedeixin a la pornografia a internet i assolir acords amb empreses tecnològiques per "establir estàndards més estrictes de restricció de continguts".

Contra els ventres de lloguer

El PSOE també promet impulsar l'abolició de la prostitució i actuar contra les agències de gestació subrogada, que considera delicte, perquè "el desig de ser mare o pare no és un dret" i "els cossos de les dones no són objectes d'ús per satisfer els desitjos d'altres persones". "Cal acabar amb la concepció que les dones són un mitjà per a les finalitats d'altres atemptant deliberadament contra la seva autonomia i dignitat", sosté el programa.

Pel que fa als drets LGTBI, el PSOE promet que promourà un pacte d'estat contra la LGTBIfòbia i assegura que tipificarà les teràpies de conversió com a delicte al Codi Penal. També assegura que facilitarà l'adopció a nivell estatal i internacional perquè no discriminin les famílies LGTBI, i aprovarà una estratègia de turisme LGTBI especialitzada, amb certificacions de qualitat.

El PP promet que no farà "passos enrere" contra la "violència masclista"

"Continuarem lluitant contra la violència masclista", afirma el PP, que introdueix explícitament un component "masclista" que neguen alguns dels representants de Vox que ha situat a les institucions. La formació d'Alberto Núñez Feijóo recorda que és "una de les grans xacres de la nostra societat" que "en els últims mesos ha repuntat i que encara afecta desenes de milers de dones en el nostre país". "Erradicar-la és un objectiu prioritari per a la nostra formació política", diu el partit, que assegura que "no admetrà passos enrere en un afer tan greu, que a més compta amb un consens aclaparador en la nostra societat".

El programa també es compromet a "continuar promovent la unitat que va dur a aprovar el pacte d'estat contra la violència de gènere el 2017" i a "complir-lo". El PP diu que reforçarà mecanismes de protecció a les víctimes i la formació als funcionaris que hi tracten. També proposa modificar la llei per tipificar la violència digital o fer una llei de lluita contra el tràfic de persones amb fins d'explotació sexual.

L'apartat dedicat al col·lectiu LGTBI només conté dos punts el primer dels quals és el compromís d'aprovar una nova llei trans que "naixerà del diàleg amb tots els sectors socials i professionals, buscant el consens". El PP també diu que "lluitarà contra tota mena de discriminació, amb nous protocols educatius amb la finalitat que cap menor pateixi exclusió o humiliació".

"A més, impulsarem canvis en el Codi Penal i campanyes de sensibilització en tots els estaments de la societat, també entre els empleats i empleades públics", diu el programa, que afirma que els populars creuen "en una Espanya en la qual cada persona pugui desenvolupar el seu projecte de vida sense patir discriminació de cap mena".

En matèria d'igualtat, el PP hi dedica un apartat amb quatre punts centrats en l'àmbit laboral i hi denuncia que ha de ser "un objectiu compartit i no d'uns pocs que tracten d'apropiar-se'n ideològicament". Els populars afirmen que impulsaran "plans d'igualtat amb horitzons temporals i avaluables" així com un "pla contra la desocupació femenina, que redueixi a la meitat en aquesta legislatura la bretxa de participació en el mercat laboral".

Els populars en volen impulsar un d'específic en l'àmbit rural i prometen mesures per "combatre la bretxa salarial causada per la maternitat" amb la bonificació de les quotes empresarials de la Seguretat Social durant els permisos per naixement i la contractació de qui vulgui retornar a la vida laboral després d'haver estat anys dedicat a la criança.

Sumar aposta pel "feminisme del 99%"

Sumar reivindica les polítiques de feminisme de Podem sense fer referències explícites a la llei d'Irene Montero, que no va a les llistes i que ha estat substituïda per l'activista trans Elisabeth Duval com a portaveu de drets de les dones i LGTBI.

La formació de Yolanda Díaz planteja un "feminisme del 99%" amb la "igualtat de totes les persones com a eix indispensable de la democràcia". Així, el partit apunta a enfortir els plans d'igualtat, a fomentar una "representació més equilibrada" en sectors feminitzats o masculinitzats i a reforçar el complement de les pensions per reduir la bretxa de gènere.

Sumar també defensa "dignificar" les ocupacions més precàries que assumeixen principalment dones i actualitzar el llistat de malalties professionals relacionades amb aquestes professions. En l'àmbit educatiu, la formació proposa que hi hagi personal tècnic especialitzat en igualtat en tots els centres.

Per combatre la violència masclista, Sumar vol "blindar" el pacte d'estat contra la Violència de Gènere, "enfortir" el ministeri d'Igualtat i crear una vicepresidència de Feminismes i Economia de les Cures, així com revisar el marc jurídic actual perquè inclogui "totes les formes de violència de gènere" i crear un servei telefònic per a "homes en crisi" per buscar sortides no violentes.

La formació també situa com a "prioritat" garantir l'accés "efectiu" al dret a l'avortament des dels serveis públics en tots els territoris i prendre "mesures addicionals" per evitar l'assetjament contra les dones i professionals a les clíniques on es fan avortaments.

Sobre el col·lectiu LGTBI, la formació liderada per Díaz vol impulsar un pacte d'estat contra els discursos d'odi i crear una xarxa d'acollida i d'accés a mitjans jurídics, assistencials i psicològics per a víctimes de violència. En l'àmbit educatiu, la formació vol impulsar campanyes d'ensenyament sexoafectiu amb "la diversitat com a factor transversal" i, en el laboral, impulsar plans d'igualtat i reconèixer la LGTBIfòbia com a "causa de risc psicosocial".

El partit també planteja protocols sanitaris específics per al col·lectiu i afavorir el reconeixement i tracte legal en igualtat dels diversos tipus de famílies. Sobre aquesta darrera qüestió, Sumar planteja "treballar perquè siguin legalment possibles les paternitats i maternitats diverses".

Vox promet derogar fins i tot la llei de l'avortament

Al llarg de la passada legislatura Vox ha dinamitat el consens entre les grans formacions espanyoles en matèria de drets i lluita contra la violència masclista. La formació de Santiago Abascal nega l'existència de la violència de gènere, un terme que substitueix per "violència en l'àmbit domèstic", i promet una derogació total dels avenços que s'han fet en els últims anys.

D'aquesta manera, Vox promet eliminar el Ministeri d'Igualtat i derogar la Llei d'Igualtat, la de la violència de gènere i la de l'avortament. També la del 'només sí és sí', que Vox vol substituir per una altra "que inclogui la presó permanent per als violadors".

Vox també promet que eliminarà "tota la legislació de gènere que estableixi diferències laborals entre espanyols pel seu sexe, raça o orientació sexual", és a dir, qualsevol discriminació positiva.