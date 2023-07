El líder del PSOE, Pedro Sánchez, assegura aquest diumenge en una entrevista a Eldiario.es que el conflicte a Catalunya està "canalitzat" i ho atribueix a les decisions "arriscades" que ha adoptat en els últims quatre anys. Segons Sánchez, quan va arribar a la presència del govern espanyol es va trobar un país "trencat" que no té res a veure amb l'actual. "Fins el 2019 vèiem contenidors cremant a Barcelona, i avui tenim un conflicte encaminat, on la primera força és la que representa Salvador Illa". Sánchez nega que oferís l'indult a l'expresident Carles Puigdemont. "Puigdemont era un problema fa cinc anys, avui és una anècdota", diu, i "la seva paraula val el que val la seva declaració d'independència, és paper mullat".

Segons Sánchez, malgrat que considera que aquestes declaracions de l'expresident de la Generalitat no tenen veracitat, "el que sí que és cert és que hi ha una coincidència entre Feijóo, Abascal i Puigdemont", que "és que volen que quant pitjor, millor".

"El PP i Vox enyoren la Catalunya de Puigdemont, i Puigdemont enyora l'Espanya governada per la dreta", sosté. Segons Sánchez, Vox creu que la solució de Catalunya és resoldre el conflicte "a bufetades" mentre que el PSOE vol "construir convivència i cohesió".

El president espanyol admet que hi ha ciutadans espanyols, també progressistes, que "no han entès inicialment" algunes d'aquestes "decisions arriscades" que ha adoptat respecte a Catalunya, en referència als indults i a la reforma del Codi Penal, però "crec que avui efectivament la situació a Catalunya està encaminada".

"Ara que hem conegut aquesta sentència del Tribunal General de la Unió Europea a Puigdemont i també a la resta de fugits independentistes catalans, veiem com la ultradtreta i aquest PP ultradretitzat troben a faltar la Catalunya de Puigdemont", sosté.

Per contra, assegura que ell reivindica "la Catalunya de Salvador Illa", que és "la Catalunya que el que vol és conviure, avançar en drets i llibertats i no retrocedir a temps passats, és a dir, al 2017 o 2019, quan vam veure cremar contenidors a Barcelona".

"Està en joc la democràcia"

Segons Sánchez, en aquestes eleccions "no està en joc l'alternança, sinó la democràcia". Sánchez contraposa els acords parlamentaris que ha assolit amb Bildu i ERC per impulsar "avenços socials" als acords de govern entre PP i Vox, que "acorden prohibir les concentracions contra la violència masclista i censura en esdeveniments culturals". Aquests acords entre el partit d'Abascal i el de Feijóo a comunitats i ajuntaments, sosté, són "el tràiler de la pel·lícula tenebrosa" que suposaria la seva arribada a la Moncloa.

El líder del PSOE insisteix que en aquestes eleccions els ciutadans no decideixen en un enfrontament entre partits polítics, sinó sobre la continuïtat de la democràcia. "Un govern del PP i Vox suposaria un retrocés seriós, greu, en drets i llibertats". Per aquest motiu demana el vot per al PSOE dels ciutadans que en anteriors eleccions s'han decantat per la butlleta del PP. "Els votants del PP i de Vox són millors que els seus dirigents", afirma.