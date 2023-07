Les autoritats sanitàries espanyoles estan verificant la retirada del mercat d'un lot de galetes amb trossets de xocolata sense gluten de la marca Gerblé per presència d'escopolamina (conegut com a droga del burundanga) i traces del medicament atropina que han estat distribuïdes per tot el país.

En concret, es tracta del lot 51914913, procedent de França, amb data de caducitat 20/09/2023, en envàs de cartó de 150 grams i venut a temperatura ambient, segons l'alerta de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan). Catalunya ha estat la primera autonomia a avisar al Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) de la contaminació d'aquestes galetes amb restes de la coneguda droga i del medicament. Les autoritats recomanen a les persones que tinguin en el seu domicili productes afectats per aquesta alerta s'abstinguin de consumir-los. La mateixa empresa ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació i a fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs.