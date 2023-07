La Policia Nacional d'Eivissa ha detingut a un home romanès per intentar cremar la casa de la seva exparella a Eivissa quan ella estava a dins acompanyada d'altres persones. Segons explica una nota de premsa de la policia, l'home va tirar diversos còctels molotov a l'habitatge.

Els agents van rebre l'avís d'incendi en una casa el diumenge a les 20.40 hores. En arribar a l'habitatge van comprovar que el foc havia provocat danys a la terrassa i a la cuina, on hi havia diversos electrodomèstics calcinats. Segons indica el comunicat, els agents van verificar que en el moment de l'incendi hi havia diverses persones a l'interior i que una estona abans un home havia anat allà buscant a la dona que havia estat la seva parella. Pel que sembla, la seva intenció era que reprengués la relació, però la dona no volia perquè havia patit amenaces anteriorment per part de l'home.

"Els policies van investigar i van descobrir que l'home, quan va arribar a la casa, va amenaçar a la dona i portava un ganivet gran en una mà i en l'altra una bossa de plàstic amb objectes dins", explica la nota. Després, li va dir a una de les persones que era dins que la dona havia de sortir o cremaria la casa amb tots dins. L'home li va dir que si no marxava trucaria a la policia, i en tancar la porta va comentar la situació amb les altres persones que estaven dins de la casa.

El policia explica que des de dins van veure com l'home havia llançat una ampolla que va xocar en la paret i es va produir una deflagració. Després va llançar una segona ampolla, que va causar el foc, i després va llançar una bossa amb més ampolles.

Els agents, al costat dels bombers, van comprovar que les ampolles tenien gasolina i una metxa. Van detenir a l'home com a presumpte autor d'una temptativa d'homicidi amb artefacte incendiari.

Els bombers van sufocar l'incendi, i va quedar danyada la cuina, la terrassa i alguns aparells electrònics. A més, els agents van recuperar el ganivet que portava l'home.