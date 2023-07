La cerca de l'Émile, un nen de dos anys perdut des de fa dos dies a Vernet, una zona muntanyenca del sud-est de França, no va donar resultat aquest dilluns i continuarà aquest dimarts, segons van anunciar les autoritats franceses.

"No hem pogut localitzar ara com ara al petit", va reconèixer el prefecte d'Alps Alta Provença, Marc Chappuis, en una roda de premsa sobre la marxa de les operacions. Chappuis va afegir que les batudes continuaran de forma "més focalitzada i selectiva".

Les autoritats van desplegar un centenar de policies i bombers amb gossos rastrejadors, així com uns dos-cents voluntaris de la població local per intentar localitzar al petit Émile, que va desaparèixer el dissabte del jardí de la casa dels seus avis.

Els responsables de la cerca no exclouen cap hipòtesi, bé que el nen marxés pel seu compte i es perdés, o fins i tot un possible segrest, però ara com ara no tenen indicis per pensar en un fet delictiu. "No tenim cap element que apunta al fet que hi hagi hagut una infracció penal en la desaparició", va assegurar per la seva part el fiscal de Digne-els-Bains, Rémy Avon.

Els últims a veure al petit van ser dues persones que el van veure caminar sol pel carrer, i des de llavors la seva pista s'ha esvaït.

Les perquisicions han inclòs la cerca a boscos i camps pròxims entorn de la petita població de Haut Vernet (al nord de Niça), en la qual viuen unes 25 persones..

De vacances a casa dels seus avis

El petit, que acabava d'arribar de vacances amb els seus avis materns, a Haut-Vernet, va desaparèixer el dissabte al final de la tarda. Quan va ser vist per última vegada per dos veïns en un carrer, el dissabte a les 17.15 hores.

Des de llavors, centenars de voluntaris, com la Roxanne, de 19 anys, i dos familiars, han participat en la cerca. "Participem aquest matí en una gran cerca d'unes cinquanta persones", va declarar la jove a France Presse: "Estàvem separats per dos metres. Estàvem en camps, després en àrees boscoses. Buscàvem la més mínima pista, un tros de roba o una sabata que podria haver perdut".

L'àrea de cerca és muntanyenca i escarpada, esquitxada de petits rierols, i el nen, en cas d'haver-se perdut, ja hauria passat tres nits i dos dies sol, sense menjar ni beguda, en condicions molt caloroses, estant el departament en vigilància per onada de calor.

El poble de Vernet es troba a 1.200 metres sobre el nivell del mar, en el massís de Trois Evêchés, on es va estavellar un Airbus A320 de Germanwings el 2015. L'accident, provocat deliberadament pel copilot de l'aeronau, es va saldar amb la mort de cinc tripulants i 144 passatgers de 19 països, en la seva majoria alemanys i espanyols.