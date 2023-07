Chris Gloninguer ha de renunciar, després de 18 anys a la televisió, com a meteoròleg i presentador per múltiples amenaces, fins i tot, de mort, per transmetre la realitat del que està succeint envers el canvi climàtic. El meteoròleg, també cap de la KCCI deixarà la seva carrera de ràdio fusió el mes de juliol, segons 'The Guardian'.

El mític meteoròleg d'Iowa ha aparegut en 5 estats i en 7 canals de televisió donant la previsió del temps

Les amenaces que ha rebut Chris són molt freqüents i cada vegada més, ja que hi ha molt negacionisme polític envers la situació del canvi climàtic. Aquesta situació està succeint arreu del planeta i no és el primer ni serà l'últim que patirà les greus conseqüències del negacionisme polític extrem, que malauradament cada vegada està sorgint més fort, sense recordar les problemàtiques que va dur l'extremisme que no accepta el raonament.

Chris ha estat amenaçat de mort, juntament amb la seva família i la por ha arribat a causar-li una situació d'estrés posttraumàtic, segons 'The Guardian'. Aquestes amenaces van enllaçades al canvi climàtic i a la crisi climàtica que està passant arreu del planeta, tot i que, també hi va haver amenaces quan es va parlar de la Covid-19 i la política.

"No veig el teu inútil pronòstic del temps perquè ets un idiota, però algú més m'ha enviat un missatge de text i m'ha dit que continues sent un idiota, ves a l'infern per on has vingut imbècil", amenaces literals, segons 'The Guardian'

Les amenaces han estat per part de conservadors i per diversos canals, alguns d'ells emails on se li demana que doni la seva direcció per fer-li una visita de benvinguda com se li va fer a un jutge del tribunal Suprem, Brett Kavanaugh, el qual va patir una protesta a casa seva per eliminar el dret federal a l'avortament.

Científics i meteoròlegs han estat amenaçats constantment per negacionistes i aquesta situació cada vegada és més preocupant arreu del planeta, ja que els casos estan pujant d'una forma impressionant en els últims temps. El problema és que aquest tipus de conspiracions apareixen per teories polítiques extremes, per aquest motiu és molt difícil poder-ho gestionar.

En el cas d'Espanya, VOX afirma que no hi ha canvi climàtic, que no existeix, tot i haver-hi evidències científiques, reals que ens estan demostrant que realment està succeint:

Canvis bruscos de temperatura

Onades de calor

Catàstrofes atmosfèriques i climàtiques arreu del planeta

Sequera extrema

Pujada del nivell del mar

Entre molts altres

Chris Gloninger en les seves declaracions a 'Washington Post' explica que difícil és fer de periodista en aquesta època, ja que explicar el que està passant pot suposar un problema per la salut mental i física del comunicador. La política extrema pot arribar a fer molt de mal i fer que no s'expliqui la veritat als ciutadans, per interessos propis.