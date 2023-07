El cos del nadó que va ser trobat sense vida dimarts al matí a la platja de Roda de Berà, al Tarragonès, va passar entre «quinze dies i dos mesos» a l’aigua abans que la marea el deixés a la sorra, segons les primeres dades de l’autòpsia. Les dades forenses revelen a més que es tracta d’una nena i que no devia tenir més de sis mesos quan va morir. Un treballador de la neteja va trobar part del cos del nadó a la platja dimarts a dos quarts de nou del matí. Diversos banyistes que l’havien vist el vespre anterior no hi van donar importància, en pensar que era «un ninot», segons els seus testimonis.

La Guàrdia Civil investiga el cas, molt complex a causa que el cos que es va trobar a la platja no tenia cap ni la part superior del tors. Els forenses no han pogut determinar encara si es tracta d'una mort d'origen homicida o va ser accidental. Les proves d'ADN podran servir, en anàlisis posteriors, per determinar l'origen ètnic de la nounada. Doble investigació Amb les primeres dades que ha ofert l'autòpsia realitzada, la Guàrdia Civil treballa ja en diverses direccions. D'una banda, comprovar els corrents marins dels últims mesos per esbrinar des d'on va poder caure o ser llançat al mar el nadó. De l'altra, repassar els naufragis detectats en el Mediterrani des de fa dos mesos, el temps màxim que l'autòpsia determina que va passar a l'aigua la nounada. En aquesta línia, l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, va apuntar la possibilitat que el nadó hagués sigut embarcat en una pastera. Després, els corrents marins l'haurien portat fins a la platja del Tarragonès. Es tracta d'una de les hipòtesis que investiguen la Guàrdia Civil i el jutjat del Vendrell encarregat del cas, però no és l'única, fet pel qual les autoritats estan optant per la prudència pel que fa a divulgar informació sobre la troballa a la platja de Roda de Berà.