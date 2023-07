La Policia Nacional ha examinat els mòbils de la 'manada alemanya' per la presumpta violació grupal comesa la matinada del dijous a una jove de la seva nacionalitat en un hotel de Palma de Mallorca. Les perquisicions han determinat la troballa d'almenys un enregistrament en la qual apareixeria la suposada agressió sexual.

Durant bona part del matí d'aquest divendres, agents de la Policia Nacional s'han desplaçat fins a l'hotel de la Platja de Palma, per a reconstruir com es va produir la violació grupal de la jove alemanya. També agents de la Policia Científica han recollit mostres a l'habitació per esclarir com van passar els fets.

Portada a l'hotel

Pel que sembla la víctima havia conegut un jove de 20 anys la nit del dimecres en un local de la Platja de Palma. Després van decidir anar a la platja on, suposadament van mantenir relacions sexuals consentides. Ell li va proposar anar a la seva habitació de l'hotel i ella va acceptar. No obstant això, no li van permetre l'accés al no estar registrada. Llavors ell li va suggerir com a alternativa un altre hotel on s'allotjaven amics seus. Allà haurien mantingut de nou relacions sexuals amb consentiment. No obstant això els altres cinc joves que s'allotjaven allá van aparèixer en escena.

D'acord amb el relat de la víctima, aquests l'haurien forçat en una violació grupal. Després d'escapolir-se, la jove va denunciar l'ocorregut a la recepció. Des d'allà van telefonar a la Policia Nacional. Diverses patrulles es van personar en el lloc dels fets i van detenir els cinc implicats. Només faltava el jove que va mantenir relacions amb la noia, que va ser arrestat hores després.