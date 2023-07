Que l'escalfament global és una cosa que està a l'ordre del dia es pot comprovar a través dels termòmetres, que marquen temperatures excessivament altes en molts llocs d'Espanya i del voltant del món.

Aquest cap de setmana, per exemple, el país protagonista ha estat la Xina, ja que el passat dia 16 a la ciutat de Sanbao es va superar el rècord històric de calor al país asiàtic. I va igualar el rècord mundial. Es van aconseguir els 52,2 graus Celsius (126 graus Fahrenheit), iguals als 52,2 °C que es van aconseguir a l'Iran en el 2022.

Ayer domingo en Sanbao, China la temperatura oficial llegó a los 52.2 C .. es el récord oficial para el país asiático superando el anterior récord en más de 1.6 C pic.twitter.com/OmqHVvcPLb — Mario Picazo (@picazomario) 17 de julio de 2023

El periodista Alejandro Sepúlveda va detallar que, amb aquest registre, la Xina és el cinquè país a superar els 50 graus Celsius durant el 2023, per darrere de l'Iran, Oman, Mèxic i els Estats Units. Sepúlveda també va alertar que "aviat hi haurà més registres com aquests o, fins i tot, pitjors".

🌡️🌎 #China alcanza récord histórico de calor con 52,2° en #Sanbao este 16 julio 2023.



Es el quinto país que supera 50 °C este año sumándose a Irán, Omán, México y Estados Unidos.



Pronto habrá más registros como estos o, incluso, peores. #MegaImpacto @meganoticiascl @Mega pic.twitter.com/Yxvx8or2W9 — Alejandro Sepúlveda Jara (@Sepulinares) 16 de julio de 2023

El país asiàtic va emetre diferents alertes per altes temperatures i va advertir que aquestes podrien aconseguir màximes de fins a 45 °C a la regió de Xinjiang (nord-est) i 39 °C a la regió meridional de Guangxi, però les estimacions es van quedar tales i els 52,2° van superar totes les expectatives.

Segons el Centre Meteorològic de la Xina, 2023 està sent l'any amb més dies de calor extrema des que van començar els registres fa sis dècades. Es pronostica que les altes temperatures seguiran, per la qual cosa el departament meteorològic ha aconsellat als seus habitants que redueixin les activitats a l'aire lliure i segueixin les mesures preventives per a evitar cops de calor.