Una nena d'un any va morir aquest dilluns a Califòrnia després de rebre un tret accidental per part del seu germà, tan sols dos anys més gran que ella.

Al voltant de les 7.30 a. m. hora local (13.00 GMT), la Policia local va rebre una trucada per a reportar trets en una casa a Fallbrook, un suburbi al nord de Sant Diego, segons va informar l'oficina del xèrif del comtat de Sant Diego, al sud de Califòrnia en un comunicat. Quan els agents de Policia van arribar al lloc dels fets, van trobar que els trets havien estat provocats per un nen de tres anys que va aconseguir tenir accés a un pistola que no tenia fiador i va disparar "accidentalment" al cap de la germana menor.

La policia no ha revelat el nom del menor mort "per respecte a la família i per ser menor d'edat", segons va indicar l'oficina del xèrif en un comunicat. Al seu torn, les autoritats van informar que han obert una recerca per a esclarir "amb més detalls" la causa de la mort.

Califòrnia és un dels estats amb més restriccions en tinença d'armes, permès per als majors de 21 anys.