Els candidats a les eleccions generals de diumenge aprofitaran la jornada de reflexió per descansar i estar amb la família i amics després de més de dues setmanes d'intensa campanya electoral. Llegir, córrer, fer una arrossada i anar a la platja són algunes de les activitats que tenen previstes els caps de llista per carregar una mica les piles i afrontar el 23-J. El qui segurament podrà descansar menys serà el candidat de Vox per Barcelona, Juan José Aizcorbe, que té un casament aquesta tarda a El Escorial.

La cap de llista de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, té previst de passar la jornada de reflexió amb uns amics a Montmeló (Vallès Oriental). La colla de la candidata dels comuns té com a tradició des de fa anys passar aquest dia fent una arrossada i aquest any ha tocat celebrar-la a la ciutat vallesana.

El candidat d'Espai CiU, Roger Montañola, vol que la seva jornada de reflexió comenci "sense despertador", tot i que diu que sempre es lleva d'hora, i que a les vuit "ja estarà amb els ulls oberts". Després té pensat anar a la platja de la Barceloneta, nedar una estona i preparar-se per dinar amb la seva parella. També explica que a la tarda vol veure amics, "que fa molts dies que no veu", però que la seva intenció és ser "com a màxim" a les nou a casa. "Vull acabar el dia amb un pla de sofà i pel·lícula", ha declarat.

Gabriel Rufián, el cap de llista d'ERC al 23-J dedicarà el dissabte a anar a córrer al matí, i passar la resta del dia amb el seu fill.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, passarà el dia amb la seva família i amics a casa seva, a Cardedeu. És l’aniversari del seu fill Martí, que en fa 14. I aprofitarà per estar tranquil·lament a casa, a Cardedeu, en família, dedicant també una estona a llegir. El seu marit li ha dit que farà carn a la brasa i després rebran la visita de familiars i amics

El candidat de la CUP per Barcelona, Albert Botran, sortirà de la capital catalana per anar a l'Empordà a passar temps amb la seva parella, família i amics, cosa que no ha pogut fer en els darrers dies pel ritme de la campanya. "Serà un dia molt casolà estaré per casa i aniré a sopar amb amics", ha explicat.

Pel que fa al candidat de Vox, Juan José Aizcorbe, passarà el dissabte a Madrid. El cap de llista de la formació d'extrema dreta per Barcelona té un casament dissabte a la tarda a la localitat d'El Escorial. De fet, es quedarà a la Comunitat de Madrid fins diumenge al matí, ja que està empadronat a Pozuelo de Alarcón, on anirà a votar. Després d'anar al col·legi electoral, es desplaçarà a Barcelona, ja que seguirà la nit electoral a la seu del partit a la capital catalana.

Per la seva banda, el cap de llista del PP, Nacho Martín Blanco, té previst anar a esmorzar amb l'alcalde de Castelldefels i president del PP a Barcelona, Manu Reyes. El candidat assegura que Reyes li ha donat "una magnífica acollida" al partit després de fer el salt des de Cs, i ara vol aprofitar la jornada de reflexió per parlar-hi i intercanviar opinions sobre la campanya. Després Martín Blanco vol anar a recollir els seus fills, que han estat una setmana fora de colònies, i passarà la resta del dia en família.

I la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, té previst passejar per la platja de Barcelona amb la seva mare i fer un cafè. Després anirà a dinar i a passar la resta del dia a Altafulla, al Tarragonès, amb uns amics.