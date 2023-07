L’arribada de la barcassa ‘Bibby Stockholm’ a l’illa de Portland, al sud d’Anglaterra, ha posat en peu de guerra les autoritats locals, els veïns i les organitzacions de defensa dels drets humans. Han sigut diverses les manifestacions convocades a l’entrada del port, gestionat per una empresa privada, des que l’anomenada «presó flotant» va amarrar dimarts passat. Una ha sigut la d’activistes de l’organització ‘Stand Up For Racism’, contraris a les polítiques migratòries del Govern, i de la plataforma veïnal ‘No to the Barge’, que ha criticat amb duresa la mesura davant el temor que afecti l’economia i la convivència al municipi.

Una de les representants de la plataforma, Kate Robson, critica que la decisió no ha sigut consultada en cap moment als habitants del municipi i assenyala que no hi ha prou infraestructura per acollir els prop de 500 sol·licitants d’asil que el Govern preveu instal·lar a la barcassa. «La població a l’illa de Portland és de poc més de 13.000 habitants. Tan sols hi ha dos metges de família i la gent està patint llargues cues per accedir als serveis de salut arran del tancament de l’hospital local l’any passat», explica. Alguns veïns afirmen a més que l’arribada del ‘Bibby Stockholm’ tindrà un impacte negatiu en el turisme vacacional i han mostrat la seva preocupació davant un possible augment de la inseguretat.

Finançament del Govern

Aquestes preocupacions també les han expressat alguns representants polítics locals, tot i que l’ajuntament finalment ha accedit a la voluntat del Govern i rebrà prop d’1,7 milions de lliures (uns 2 milions d’euros) com a compensació pels 18 mesos que està previst que la barcassa es mantingui al port. A aquesta quantitat s’hi sumaran 377.000 lliures més (424.000 euros) destinades a donar suport i a oferir activitats als residents. El Ministeri de l’Interior ha assegurat, a més, que oferirà un «finançament substancial» per millorar els serveis de salut i la policia als municipis pròxims, amb l’objectiu de «minimitzar l’impacte a la comunitat».

Malgrat les promeses de l’Executiu, les organitzacions de defensa dels drets humans han insistit a rebutjar una mesura que consideren «inhumana». «Aquest barco va ser construït per a 200 persones i posteriorment remodelat per allotjar-n’hi més de 500, en espais poc més grans que una plaça de pàrquing», ha explicat a ‘Channel 4’ el representant d’‘Stand Up For Racism Dorset’, Philip Marfleet. «Aquesta no és la manera com els refugiats han de ser tractats. Són persones que s’han escapat de la guerra i de les invasions i que tenen dret a demanar asil i no a ser tractats d’aquesta manera», ha afegit. Els activistes han atacat amb duresa les polítiques migratòries del Govern de Rishi Sunak, que ha insistit en la necessitat de reduir les despeses destinades a l’allotjament dels sol·licitants d’asil.

L’Executiu assegura que destina prop de 6 milions de lliures diàries (uns 7 milions d’euros) a finançar les despeses en hotels per a unes 51.000 persones refugiades i que l’ús de barcasses i d’altres instal·lacions, com bases de l’Exèrcit, serviran per reduir aquestes despeses de manera substancial. Aquestes afirmacions han sigut discutides per les organitzacions ‘Reclaim the Seas’ i ‘One Live to Live’, que calculen en un informe recent que el Govern tan sols estalviarà prop de 5.000 lliures diàries amb la nova mesura, sense tenir en compte possibles despeses extraordinàries. Fins ara el Ministeri de l’Interior no ha revelat quin serà l’impacte econòmic que aquesta tindrà en les arques públiques.

Llei polèmica

L’arribada del ‘Bibby Stockholm’ s’ha produït tot just unes hores després de l’aprovació de la polèmica llei d’immigració il·legal. Una norma que obliga el Govern a detenir i a deportar totes les persones que arribin de manera irregular al país i que ha trigat mesos a tirar endavant a causa de les múltiples esmenes presentades a la Cambra dels Lords. La gran majoria, no obstant, han sigut desestimades per la Cambra dels Comuns, com la proposta de reduir el període màxim de detenció dels menors no acompanyats de vuit dies a 24 hores. La norma també contempla el trasllat dels refugiats a Ruanda mentre en tramiten la sol·licitud d’asil, tot i que el Govern encara no ha posat en marxa la mesura a l’espera que el Tribunal Suprem decideixi si aquesta compleix la legalitat.

La decisió del tribunal serà clau per a les aspiracions electorals del Partit Conservador, que necessita complir una de les principals promeses del Brexit per recuperar la simpatia dels votants més conservadors. La norma, no obstant, ha comptat amb el rebuig de l’oposició, d’organismes internacionals com l’ONU i fins i tot de representants dels ‘tories’, com l’ex primera ministra Theresa May, que ha alertat que la nova llei contribuirà a l’enriquiment de les màfies que trafiquen amb persones.