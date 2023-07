Un total de 251.324 catalans han pogut exercir finalment el seu vot per correu en les eleccions generals d'aquest diumenge, el 90,94% dels 276.349 que ho havien demanat. En concret, a la demarcació de Barcelona s'han emès 206.099 vots per correu, a Tarragona, 17.035, a Girona, 15.365, i a la de Lleida un total de 12.825. Tots plegats sumen el 4,4% del cens electoral, que puja a 5.703.737 electors. Uns 25.000 sol·licitants s'han quedat sense poder votar. A nivell estatal, 2.471.935 persones han enviat el seu vot per correu, la xifra més alta de la democràcia espanyola. Això suposa el 94,2% de les sol·licituds admeses, percentatge més alt registrat en unes eleccions generals des del 2008, el primer any amb registres estadístics homologats.

Correus recorda que s'han admès 2.622.808 sol·licituds de vot per correu, igualment nou rècord històric. En concret, la xifra total de vots per correu emesos suposa un 99,08% més de vots respecte al nombre total de vots admesos a les últimes eleccions generals, celebrades el 28 d'abril de 2019 (1.241.716) i un 82,06% més que els registrats en els comicis celebrats el 26 de juny de 2016 (1.357.745). La comunitat amb més vot per correu ha estat Madrid, amb 592.241. En total, uns 150.000 sol·licitants a tot l'Estat s'han quedat finalment sense poder votar.

Correus ha posat a disposició dels sol·licitants el 100% de les documentacions electorals, bé mitjançant el seu lliurament en mà al domicili o mitjançant el seu avís per ser recollides a les oficines postals. La diferència entre sol·licituds i vots admesos s'ha situat en el 5,8%, la ràtio més baixa registrada en tots els processos electorals: 7,8% l'abril del 2019; 6,6% el juny del 2016, i una mitjana del 7,3% considerant les eleccions generals celebrades des del 2008.

Reforç de Correus

Correus ha realitzat més de 21.000 contractes de reforç, tant per a oficines com per al repartiment d'enviaments i les tasques necessàries als centres logístics. A més, ha aplicat altres mesures com l'obertura extraordinària d'oficines en dissabte i diumenge, l'ampliació dels horaris d'atenció al públic fins a les 22.00 hores a 654 oficines de tot el país, l'obertura en festius locals, i l'extensió d'horaris a tota la xarxa, particularment a les zones turístiques on s'ha registrat una afluència més gran.

Correus també ha realitzat repartiments extraordinaris d'enviaments electorals durant els caps de setmana i està fent el màxim esforç per coordinar la xarxa logística postal i desplegar tots els mitjans necessaris per aconseguir que els vots admesos en qualsevol dels seus punts d'atenció al públic a tot Espanya fins a les 14.00 hores d'aquest divendres, siguin lliurats diumenge que ve.

Per a la jornada electoral de diumenge, Correus té encomanada la missió de lliurar els vots cursats per correu a les meses electorals. Per això, establirà un desplegament logístic especial, integrat per més de 14.000 professionals, entre personal de repartiment, oficines i centres de tractament, i mobilitzarà tots els vehicles de la seva flota que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de la seva missió. Quan s'obrin els locals electorals, un primer equip de personal de l'empresa postal pública lliurarà els vots en custòdia a les 60.314 meses electorals distribuïdes als 22.562 locals electorals dels 8.131 municipis d'Espanya. Un altre grup d'empleats farà arribar a les meses electorals aquells vots per correu que es puguin rebre durant el transcurs de la jornada. Finalment, un altre equip recollirà el denominat tercer sobre, amb el resultat final de l'escrutini, de les meses electorals de tots i cadascun dels col·legis electorals del país.

La col·laboració de Correus a les eleccions s'estén també al repartiment de les targetes d'inscripció al cens i als enviaments de propaganda electoral, a més de les comunicacions a membres de les meses electorals, enviament als ajuntaments de la llista del cens, o la recollida de documentació el dia de les eleccions, entre altres. La companyia pública postal ha distribuït les 35.140.732 targetes censals remeses per l'Institut Nacional d'Estadística a les llars dels ciutadans amb dret a vot el 23 de juliol, en què figuren les dades de la seva inscripció al cens, així com el col·legi i la mesa de votació corresponent. A més, Correus ha repartit els enviaments de propaganda electoral dels diferents partits i coalicions que concorren als comicis.