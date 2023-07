La direcció en l’exili del Fons contra la Corrupció (FBK per les seves sigles en rus), l’oenagé fundada el 2011 per Aleksei Navalni, el principal líder de l’oposició a Rússia, –qui en l’actualitat compleix una pena de més d’un decenni de presó al seu país natal– té previst escriure una carta al Govern espanyol demandant-li l’anul·lació del permís de residència de Ielena Issinbàieva, l’atleta russa que ostenta el rècord mundial de salt de perxa, fervent partidària del president Vladímir Putin i arribada a Tenerife a finals de maig amb l’ànim d’instal·lar-se definitivament a l’illa canària. Així ho ha confirmat a El Periódico Georgui Alburov, autor d’una investigació sobre l’esportista i activista d’FBK; la seva organització rebutja taxativament les recents al·legacions de la mateixa atleta difoses al seu compte d’Instagram, assegurant que era una persona «de pau», que no ostentava cap càrrec a l’Exèrcit i que es trobava allunyada de la política.

«Qualsevol persona que segueix la política a Rússia coneix l’important paper que ha tingut Issinbàieva a l’hora de recolzar Putin; en diverses ocasions va ser la seva confident en les eleccions; ella va formar part del grup de treball (format per importants personalitats del món de la cultura, l’espectacle i l’esport, com l’excosmonauta Valentina Tereshkova, NDR) per esmenar la Constitució russa, que va permetre a Putin governar de per vida el país», denuncia Alburov en un correu enviat a aquest diari. El bloguer i periodista qualifica d’«absurd» el desmentiment d’Issinbàieva sobre la seva condició de militar: «Ostenta el grau de major, té un uniforme militar, el fons que va fundar s’ha dedicat a recaptar diners per a la catedral construïda pel Ministeri de Defensa i en l’actualitat recull fons per ajudar els soldats russos en la guerra», revela l’investigador d’FBK.

Important fortuna

Sense voler entrar en l’origen de la seva important fortuna acumulada durant la seva carrera esportiva, que li ha permès adquirir propietats de luxe en una exclusiva urbanització del sud de Tenerife, Alburov considera suficient les seves mostres públiques de suport al règim de Putin per ser inclosa en la llista de personalitats russes sancionades. «Estem acabant la preparació dels documents jurídics i enviarem a les autoritats espanyoles tota la informació de què disposem; per descomptat exigirem la immediata retirada dels documents (de residència d’Issinbàieva) i la seva inclusió en la llista de sancionats», conclou l’activista.

L’Associació de Russos Lliures fa una idèntica anàlisi sobre l’esportista, que agrupa ciutadans russos residents a l’estranger contraris al règim de Vladímir Putin. «El 2016, ella es va convertir en membre de Yunarmiya», que segons Aleksei Nesterenko, president de l’associació opositora, té a Rússia un paper «similar a Joventuts Hitlerianes (Hitlerjugend en alemany), ja que eduquen els infants des de la infància en el militarisme i en el maneig de les armes».

La participació d’Issinbàieva, junt amb altres destacades personalitats russes en l’elaboració de les esmenes constitucionals que van ser aprovades en un controvertit referèndum, celebrat el 2020 entre insistents denúncies de frau electoral, indigna especialment l’activista. «Hi ha un vídeo en el qual fins i tot Issinbàieva admet que ni tan sols s’havia llegit la Carta Magna abans d’integrar el grup de treball per a la seva reforma; al marge de la seva falta de competència, això demostra que ella, juntament amb els altres, simplement eren allà només per firmar el que els demanava» el Kremlin, explica Nesterenko.

Una oportunista?

L’atleta russa nascuda a Volgograd el 1982 ha acumulat una considerable fortuna, que li ha permès adquirir propietats a Tenerife amb un valor que ascendeix en l’actualitat a uns tres milions d’euros, calcula Nesterenko, una mica difícil d’imaginar per a una atleta de la seva disciplina a Occident. «Tots els esportistes afiliats a l’Estat guanyen diners de l’Estat i en reben els beneficis; els pagaments són legals, es fa de manera oficial, tot i que de facto es tracti d’un suborn», critica l’activista.

«És la típica oportunista del sistema de Putin; són gent que, mentre tot està bé, s’aprofiten d’ell; quan les coses van malament, de manera discreta agafen els seus diners i se’n van a un altre país a viure, a esperar què és el que passa; si hi ha un canvi, poden tornar de nou a Rússia», resumeix. Issinbàieva, al cap i a la fi, el que no vol és «viure en un país tancat», conclou Nesterenko.

Malgrat la fugida a Espanya i la pluja de crítiques que està rebent des d’organismes oficials i mitjans de premsa governamentals a Rússia, Issinbàieva continua sent molt apreciada pel líder del Kremlin. En les últimes hores, el mateix portaveu presidencial Dmitri Peskov, ha demanat públicament al que va denominar com a «societat patriòtica» que s’abstingui de reprovar l’atleta per instal·lar-se a les Canàries. «Ella no ha dit res, no ha criticat res (amb referència a la guerra) simplement compleix amb la seva funció (com a membre del Comitè Olímpic Internacional); al cap i a la fi, on ella visqui no és en absolut important», ha declarat el responsable, citat per l’agència TASS.

Suport al Kremlin

El suport a l’homofòbia d’Estat a Rússia i la condemna a les sancions per dòping contra l’equip olímpic rus integren també el currículum d’Issinbàieva. El 2013, durant els Mundials d’atletisme a Moscou, pocs mesos abans dels Jocs Olímpics d’hivern a Sotxi, va declarar, envoltada de guardaespatlles: «Els russos ens considerem gent normal, estàndard, simplement vivim els nois amb les noies i les noies amb els nois; ve de la nostra història».

El 2016, al conèixer-se que l’equip rus d’atletisme no seria als Jocs de Rio de Janeiro, va acudir a un acte que es va celebrar al Kremlin on, plena de llàgrimes, va carregar amb inusitada duresa contra els dirigents de l’atletisme mundial: «Hem topat amb la injustícia i el llibertinatge d’uns quants que es consideren amb el dret de crear noves regles», va proclamar, abans d’implorar el «suport» de Putin, que, al seu costat, li dedicava somrients mirades.