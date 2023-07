L’alarma per la suposada presència d’una lleona deambulant per l’extraradi berlinès i probablement famolenca ha durat poc més de 24 hores, fins que, finalment, l’anàlisi d’experts de les imatges captades per uns veïns ha revelat que es tracta, probablement, d’un porc senglar. Aquesta espècie habitualment recorre de nit o fins i tot de dia boscos, parcs, zones residencials i carrers poc transitats. Sols o en grups familiars.

L’alcalde de Kleinmachnow, Michael Grubert, ha presentat davant els mitjans els estudis comparats entre les imatges de l’animal desconegut, la silueta que correspondria a un felí i el seu equivalent a un senglar. Ni la postura de l’animal ni la forma de les seves extremitats i la longitud de la cua corresponen a un gran felí, ha assegurat. És la conclusió a què han arribat diversos experts de l’empresa sud-africana Cyber Tracker Conservation, una companyia especialitzada en el «rastreig» virtual d’animals salvatges. Entre ells, hi ha l’espanyol José María Galán, que segons informacions de l’agència Efe és guia del parc nacional de Doñana, així com el fundador d’aquesta empresa, Louis Liebenberg.

Gran dispositiu de seguretat

El mateix Grubert ha donat per aixecada l’alarma, després de constatar que no hi ha perill per a la població. La presència de senglars és habitual en tot l’extraradi berlinès i especialment en aquesta zona boscosa del límit sud de la capital alemanya.

Altres experts, veterinaris i fins i tot un director de circ havien expressat ja des del primer moment la seva incredulitat davant la possibilitat que es tractés d’una lleona. Les imatges del vídeo difós dijous, l’únic testimoni gràfic sobre l’animal, no sustentaven la hipòtesi del felí.

Els dos zoològics de la capital i diversos circs han certificat en les darreres hores que no els constava l’absència de cap dels seus felins. Tot i així, les autoritats de Kleinmachnow i dues altres localitats veïnes van optar per desplegar un ampli cordó de seguretat i demanar a la població de la zona que es quedés a casa. Hi van participar uns 200 policies, amb el suport per aire d’helicòpters i drons. No s'ha trobat cap rastres d’un gran felí per aquella zona.