Hi ha vida intel·ligent més enllà del planeta Terra? La ciència fa dècades que intenta donar resposta a una incògnita que inquieta milions de persones a tot el món. Encara que fins ara no hi ha cap evidència que provi que els ovnis (objectes voladors no identificats) són extraterrestres, aquesta convicció s’ha vist reforçada en les últimes setmanes per les declaracions de David Grusch, l’exmilitar que assegura que els Estats Units tenen «naus intactes i parcialment intactes d’origen no humà», així com restes biològiques dels seus tripulants.

En la seva compareixença de dimecres davant el Congrés, Grusch va parlar d’un programa secret que ha situat el govern nord-americà en una «Guerra Freda públicament desconeguda» amb nacions adversàries per aconseguir el control de la tecnologia que utilitzarien les suposades aeronaus alienígenes per així «obtenir avantatges asimètrics de defensa nacional». Aquesta «cursa armamentística» s’hauria mantingut en silenci durant «80 anys» i la Casa Blanca, sosté, hauria «amagat il·legalment» l’existència d’aquesta iniciativa, cosa que el Pentàgon ha rebutjat.

Les tesis de Grusch van molt més enllà. Abans de comparèixer sota jurament davant els congressistes, l’exoficial d’intel·ligència de la Força Aèria va afirmar en diverses entrevistes que hi ha proves d’«activitat malèvola» d’ovnis «de la mida d’un camp de futbol», que s’haurien perpetrat assassinats per encobrir aquests programes clandestins i que el Vaticà va ajudar els EUA a obtenir una nau espacial que va ser abatuda l’any 1933 a Itàlia pel règim feixista de Benito Mussolini. Fins i tot va obrir la porta a que aquests presumptes ovnis siguin d’una altra dimensió. «Podria ser que no fos necessàriament extraterrestre i que en realitat procedís d’un espai físic de dimensions superiors que podria estar situat aquí mateix», va explicar a NewsNation. Tot plegat ha rellançat l’interès per aquest fenomen.

El cas aixeca molts interrogants. La identitat de David Charles Grusch va ser revelada en un reportatge publicat el 5 de juny passat a The Debrief, una pàgina web centrada en informació científica i de defensa.

Condecorat després de combatre a l’Afganistan, aquest militar de 36 anys ha treballat a l’Agència Nacional d’Intel·ligència Geoespacial i a l’Oficina Nacional de Reconeixement, una de les cinc grans agències d’intel·ligència del país. També va ser membre del Grup de Treball de Fenòmens Aeris No Identificats, especialitzat en investigar el fenomen dels ovnis. L’any 2022 va presentar una denúncia després que se li «denegués l’accés» al programa governamental.

Publicacions com New York Magazine parlen de Grusch com una font «que val la pena prendre’s seriosament». Tot i això, grans mitjans als quals es va oferir la història com The New York Times, Politico o The Washington Post la van rebutjar en considerar que no era publicable o que no hi havia manera de verificar les paraules de l’exmilitar.

Tant davant del Congrés com amb la premsa, Grusch ha admès no tenir coneixement de primera mà sobre aquest suposat programa secret. No ha vist ni les naus ni les restes d’«origen no humà» de les quals parla, sinó que explica el que presumptament li han filtrat altres fonts que sí que haurien tingut aquest contacte. Grusch ha insistit que no pot revelar les seves identitats perquè es tracta de material classificat i estaria cometent un delicte.

Altres testimonis

Per la seva, Ryan Graves, un expilot de la Marina, va explicar també al Congrés que va ser testimoni d’objectes voladors avançats que demostraven maniobres complexes. «Els albiraments van ser tan freqüents que es van convertir en part dels informes diaris», va dir Graves dimecres en una declaració d’obertura d’una audiència al Congrés. Va instar el govern a deixar d’amagar aquests informes a través d’una «classificació excessiva» i divulgui el que sap.

Finalment, el comandant retirat de la Marina David Fravor, un altre dels compareixents, va descriure una trobada amb un «objecte blanc amb forma de Tic Tac», un caramel en forma de píndola, després d’enlairar-se amb el seu avió de combat des del portaavions USS Nimitz. «No hi havia rotors, ni superfícies de control de vol visibles com ales», va testificar.