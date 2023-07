L'associació d'editors de revistes i digitals en llengua catalana, APPEC, ha mostrat la seva satisfacció per la decisió de l'Ajuntament de Borriana de mantenir les revistes en català a la biblioteca municipal, tal com va anunciar aquest dijous el portaveu de Compromís a Borriana, Vicent Granel. El president de l'APPEC i editor Germà Capdevila ha destacat que "ha estat un èxit de l'acció coordinada de la societat civil, les entitats i les administracions", però alhora, ha advertit, "cal no abaixar la guàrdia, però, perquè les subscripcions no seran renovades, i la censura continuarà fent la seva feina en forma de cancel·lacions de subscripcions, d'anul·lació de concerts i representacions teatrals en la llengua pròpia del país".

Capdevila considera que "cal aprofundir les accions conjuntes que per bastir una xarxa alternativa arreu dels Països Catalans per assegurar l'accés a la cultura en català allà on actuï la censura de forma explícita o més subtil".En aquest sentit, l'APPEC treballa en una campanya massiva de subscripcions que a partir del mes de setembre es posarà en marxa i permetrà que tothom que faci una alta a una revista en català pugui enviar-ne una segona subscripció gratuïta a una entitat veïnal, cultural o associativa dels Països Catalans. És una iniciativa conjunta de l'APPEC, la Plataforma per la Llengua, i la Federació Llull (que agrupa Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear) que ha rebut el suport de la Generalitat.Aquest serà el primer eix d'una acció global que sota el lema 'Som més fortes que la censura' vol enfortir el sector que passarà també la programació de concerts i espectacles d'animació destinats al públic familiar en què també s’aplicarà la fórmula del 2x1. I d'una embranzida especial de la campanya en el període nadalenc per impulsar una capsa regal de subscripcions pel tió i reis. La campanya a més de potenciar la lectura de revistes en llengua catalana és una aposta per portar la llengua i la cultura a tots els racons dels Països Catalans.