Els delictes cibernètics s'incrementen un 30% a l'estiu pel fet que la gent “abaixa les defenses, els estafadors ho saben i es posen les piles”, resumeix Selva Orejón, consultora experta en ciberseguretat. Per exemple, augmenten les estafes associades a les ofertes d'allotjaments i excursions turístiques, així com les que es duen a terme mitjançant wifis obertes o ports USB. Aquestes són les ciberestafes més freqüents a l'estiu i els consells per evitar que un estafador o un grup organitzat pugui arruïnar el període de vacances:

Missatges dels fills

Continua sent molt habitual, malgrat les alertes llançades per la policia, l'estafa que es duu a terme a través d'un SMS o un whatsapp en què els estafadors contacten amb persones a l'atzar i els comuniquen que els fills no disposen del mòbil i estan en dificultats. Són missatges del tipus “mama, el meu altre telèfon està trencat” o “se m'ha fet malbé”, “aquest és el meu nou número”. I si la persona contesta, els estafadors es fan passar pel familiar i li demanen diners perquè, per exemple, ha perdut les maletes o ha patit un robatori i necessita un ingrés urgent. Es tracta d’una de les estafes més comunes aquest estiu, segons l’Organització de Consumidors (OCU). Aquesta entitat adverteix que, encara que el que envia el missatge ofereixi dades certes sobre la identitat del fill, aquestes poden procedir del robatori de dades o de les informacions penjades a les xarxes socials, i convé “trucar sempre” al familiar, al seu número habitual, per comprovar si efectivament el mòbil no funciona i està en dificultats. Al 99% de les vegades, està perfectament i es tracta d'una estafa.

Falsos anuncis turístics

Els mesos previs a l'estiu i en aquesta època també hi abunden les ofertes falses d'habitatges o excursions turístiques. Els estafadors, segons explica Orejón, poden fer servir plataformes i pàgines verificades amb Airbnb o directament pàgines web falses que ofereixen preus molt baixos, autèntiques gangues, per a lloguers de vacances, paquets turístics o excursions, que són una estafa. En el cas de les web verificades, els estafadors solen demanar que es pagui la reserva per canals diferents del que utilitza la plataforma, a fi que el que contracta es pugui estalviar la comissió. “Davant aquest oferiment, cal desconfiar sempre, igual que si constrenyen amb el pagament. També convé buscar a internet per verificar si existeix l'habitatge o l'empresa d'excursions, o cercar dades de les persones que fan l'oferta”, aconsella l'experta en ciberseguretat. Des de l'OCU animen fins i tot a trucar als comerços propers a l'habitatge per assegurar-se que aquest existeix i es lloga.

Wifis obertes

Encara que molta gent ho desconeix, connectar-se a una wifi oberta i gratuïta -com les que ofereixen hotels, restaurants o aeroports- facilita l'accés de ciberdel·licents a l'equip que es connecti. A través d'aquest sistema, els estafadors poden robar les dades personals i fer-les servir en compres, davant de bancs o extorsionar l'afectat amb les fotos o documents trobats al portàtil o al mòbil. Per impedir-ho, convé utilitzar sempre una xarxa privada virtual (VPN) de pagament que permeti mantenir la privadesa i la seguretat en la connexió a una xarxa wifi oberta. Aquestes VPN es poden descarregar a les plataformes d'apps habituals.

Ports USB públics

Tal com passa amb les wifis obertes, els 'hackers' poden robar informació dels dispositius, com imatges, documents, contactes o contrasenyes, quan es carrega el mòbil o el portàtil a ports USB públics, com els que existeixen a aeroports, transport públic o cafeteries. Segons un estudi recent, un de cada 10 ciberatacs es produeix a través d'aquests ports. Davant d'això, els especialistes aconsellen carregar el dispositiu amb un adaptador de corrent a USB (un carregador) que portem nosaltres o fer servir 'condons USB', que són petits dispositius que impedeixen el robatori de dades mentre es carrega el dispositiu.