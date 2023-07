El president en funcions del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha declinat la proposta de reunió que li havia llançat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per a la setmana vinent. El dirigent popular volia trobar-se amb Sánchez per abordar una hipotètica investidura de l'expresident gallec, que li havia insistit que "davant d'eventuals combinacions negatives que polaritzen la societat, danyen greument la cohesió territorial i porten al límit el sistema constitucional" ha de governar el partit guanyador de les eleccions del 23 de juliol: el PP. Sánchez li ha respost aquest diumenge emplaçant-lo a veure's a partir del 17 d'agost, quan es constitueix el Congrés i el Senat a Madrid i se n'escullen les meses.

"Estaré encantat de reunir-me amb vostè, així com amb la resta de portaveus dels grups parlamentaris amb representació", ha contestat per carta el líder socialista, que ha considerat "essencial" una "comunicació fluida" entre els dirigents d'ambdós partits, que considera "interrompuda de manera abrupta i unilateral amb la ruptura del preacord per a la renovació del Consell General del Poder Judicial" la passada legislatura. Sánchez, a més, ha assenyalat que hi ha "mètodes més àgils per a la interlocució que el diàleg epistolar".

Sobre la demanda de Feijóo que el PSOE faciliti el seu nomenament com a president del govern arran de la victòria del PP a les urnes, Sánchez li ha recordat que és investit qui aconsegueixi "les majories que permetin la investidura" i ha assenyalat que en diverses comunitats autònomes els candidats populars han aconseguit la presidència "malgrat no ser la força més votada ni la que comptava amb major nombre d'escons". "PP i Vox han unit forces i vots atanent el criteri de la suma aritmètica", ha explicat.