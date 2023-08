L'accident d'autobús a la carretera que puja als Llacs de Covadonga, al Principat d'Astúries, ha deixat un heroi de només sis anys. Es tracta de Guillermo que amb el seu pare i una germana viatjava al vehicle sinistrat. Amb una fermesa impròpia de la seva edat, Guillermo relatava als equips d'emergències com va ser l'accident i com va reaccionar davant la bolcada de l'autobús. També va tenir consells per a la seva germana el principal temor dels quals era que esclatés.

Guillermo Izquierdo amb prou feines té sis anys, però explica l'enorme ensurt viscut amb una calma que ja voldrien per a si molts adults. "Té molta sang freda; el noi és un valent", confirmen els seus familiars, que anaven al seu costat a l'autobús que va acabar bolcat i fent voltes de campana després de sortir de la carretera d'accés als Llacs de Covadonga, passat el Mirador de la Reina.

Guille, com l'anomena la seva família, té gravat a la memòria tot el que ha viscut a l'interior de l'Alsa que cobria, com cada dia, la ruta entre Cangas de Onís i els Llacs de Covadonga. "Ha fet una volta i mitja, gairebé. Però nosaltres, amb mala sort, hem hagut de sortir per baix. Llavors, ia la meva germana s'estava enganxant l'ensurt que potser explotava. A mi també m'ha fet por", explica amb una serenitat que espanta.

La sensació de fer voltes a l'interior de l'autobús va ser "com en un parc d'atraccions", confirma el petit Guillermo Izquierdo. I continua amb la seva narració: "Hem sortit i com estàvem tots bé; bé... menys el meu pare. Doncs he dit: 'Ja està'. I estava intentant que tots es tranquil·litzessin. Perquè jo ja m'havia tranquil·litzat. Hem trobat a diverses persones plorant, com la meva germana".

La temprança del jove Guillermo Izquierdo amb tot just sis anys contrastava ahir al matí amb les escenes que es veien al costat de la carretera d'accés als Llacs. Caos, dolor i nerviosisme que no calaven en aquest nen madrileny, que anava amb la seva família a gaudir d'una jornada als Pics d'Europa. Anava amb els pares i els oncles Verónica Martín i Javier Sanz, militar i sanitari que va poder ajudar diversos dels ferits abans de precisar ell mateix assistència.