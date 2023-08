La Xina ha publicat un esborrany de normes que preveu que els telèfons i les aplicacions mòbils comptin amb una manera específica per a menors d'edat, que en limiti l'ús per part de nens i adolescents a un màxim de dues hores cada dia.

Segons el document publicat aquest dimecres a la pàgina web de l'Administració del Ciberespai de la Xina, el mode juvenil haurà de tenir una funció de canvi automàtic, que permeti a l'usuari accedir a una interfície adaptada a la seva edat amb un sol clic, i sortir-ne amb la verificació i autorització dels pares.

A més, el mode juvenil es dividirà en cinc intervals d'edat: menors de 3 anys, de 3 a 8 anys, de 8 a 12 anys, de 12 a 16 anys i de 16 a 18 anys. En funció de les “característiques físiques i mentals” de cada grup, s'oferiran continguts i informació “adequats per al seu desenvolupament”.

S'hauria de limitar per llei l'ús de mòbils als menors d'edat? Sí 6

No 1 Votar

Sense accés a les aplicacions durant la nit

Per als usuaris menors de 8 anys, el temps total d'ús del terminal intel·ligent no ha de superar els 40 minuts cada dia, mentre que el document suggereix programes educatius auditius i cançons per als menors de 3 anys.

Per a la franja d'edat entre 8 i 16 anys, es permetrà una hora d'ús diària, mentre que els adolescents d'entre 16 i 18 anys podran fer servir els mòbils durant dues hores.

Així mateix, l'esborrany prohibeix que les aplicacions mòbils prestin serveis als menors des de les 22:00 fins a les 06:00 de l'endemà.

Segons una norma del 2019, les aplicacions de vídeos curts similars a TikTok ja havien d'oferir una manera específica per a menors que limita certs tipus de contingut i aplica altres restriccions al temps d'ús al país asiàtic.

El 2021, les autoritats xineses van restringir a tres hores setmanals l'accés dels menors als videojocs en línia amb l'objectiu declarat de “protegir de manera efectiva la salut mental i física” i el “creixement sa” dels joves.