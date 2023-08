Una jove espanyola assegura que ha recuperat la vista per un presumpte miracle a les Jornades Mundials de la Joventut (JMJ), la trobada de joves catòlics que el Papa presideix a Lisboa. D’acord amb el relat de la jove, aquest dissabte es va aixecar al matí a la capital de Portugal, veient-hi «fatal, borrós», igual com els dos últims anys però, després de resar a la Verge i combregar, diu haver recuperat la vista. «M’he posat a plorar al banc, perquè em volia curar i era l’últim dia de la Novena a Nostra Senyora de les Neus. Quan he obert els ulls hi veia perfectament», assegura.

La jove, Jimena, de 16 anys, que anava a la JMJ amb un grup de l’Opus Dei, continua explicant en un àudio que ha difós: «He llegit l’oració que hem estat resant per a la Novena. Llegeixo una mica lent, però no se m’ha oblidat del tot». A més, diu sentir-se «supercontenta» i afegeix que «el 5 d’agost» és el seu «nou aniversari».

Pel que sembla, fa més de dos anys, va patir una pèrdua de visió a causa d’un problema de miopia fins a quedar-se només amb un 5% de visió. En declaracions a la COPE, ha explicat que «no podia utilitzar el mòbil, tot a través d’àudios».

Per això, ha relatat que va decidir resar una novena a la Verge de les Neus, la festa de la qual se celebra el 5 d’agost. «Com que just coincidia amb la JMJ, vam demanar a tots els joves que demanessin per la meva curació i avui hi veig perfectament. No sé com explicar-ho», afirma.

Trucada d’Omella

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha contactat per videotrucada amb la jove. «Donem gràcies a Déu, després hauran de valorar els metges si es podia curar, no es podia curar. Però per a la noia això ha sigut un gran esdeveniment, diguem-ne miracle. No li donaria ni més eloqüència ni menys eloqüència, és una dada bonica», ha indicat Omella, aquest diumenge.

Segons ha explicat el cardenal, li va trucar «una monja que coneix la família» de la noia i li va dir el que havia passat. «Vaig dir: ‘Em sembla fenomenal que hi hagi hagut un miracle, em van donar el telèfon i vaig trucar a la noia, li vaig dir ‘escolta’m, explica’m què ha passat’», ha relatat el bisbe.