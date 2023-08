De nom Daniel Jerónimo Sancho, el fill del famós actor espanyol Rodolfo Sancho es troba sota el punt de mira després de convertir-se en el principal sospitós de l'assassinat del cirurgià plàstic Edwin Arrieta. D'origen colombià, el doctor hauria estat assassinat i esquarterat en una petita illa de Tailàndia, on s'han trobat algunes restes del cadàver. Daniel Sancho s'ha confessat culpable, al mateix temps que ha declarat ser un "ostatge" del cirurgià.

Daniel Sancho, xef de 29 anys, ha reconegut ser l'autor de l'assassinat i posterior va esquarterar el cirurgià plàstic després de la seva arribada a Tailàndia per celebrar la Festa de la Lluna Plena en Koh Pha Ngan (Tailàndia). Tot i que en un inici els rumors indiquessin una possible coacció perquè el fill de l'actor s'inculpés de l'assassinat, ha estat a les últimes hores quan Daniel Sancho s'ha pronunciat sobre l'ocorregut.

"Em tenia a una gàbia de vidre, em va fer trencar amb la meva xicota"

I és que, després de la filtració d'unes imatges en les quals apareix el sospitós a una sala d'una comissaria tailandesa d'allò més tranquil després de ser acusat d'assassinat, el jove de 29 anys ha confessat a Tailàndia: "Soc culpable, però era un ostatge d'Edwin, em tenia a una gàbia de vidre, em va fer trencar amb la meva xicota, destruir la relació, i em sentia desesperat. No m'he sentit forçat per la policia a declarar-me culpable... Ni tampoc m'han pegat. Això sí, em sento molt incòmode", han estat les primeres paraules de Sancho.

Aquest dilluns 7 d'agost ha estat enviat a presó provisional a l'espera de judici després de passar els últims dies en la presó de Koh Nha Pgan i preparar un relat en el qual assegura sentir-se pressionat per Edwin Arrieta fins a tal punt que el jove assegura no haver tingut una altra opció que posar fi a la vida del cirurgià. Tal com publica 'La Razón', Daniel Sancho "va passar uns dies a Formentera amb Edwin, es veien de tant en tant i feien viatges molt luxosos, en hotels de cinc estrelles. Eren molt bons amics i res ens feia sospitar que acabarien tan malament. Daniel és un paio molt divertit i obert. Molt extrovertit. Amant del surf, dels esports aquàtics i de la bona vida" assenyala el seu cercle més pròxim al mitjà de comunicació.

✝️ Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga, a su familia un inmenso y considerado abrazo; que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba. pic.twitter.com/KPCpkAvAJi — Jorge Negrete López (@Jorgenegretelpz) 5 de agosto de 2023

Les restes de sang a l'habitació de l'hotel

Al mateix temps, el periodista Miguel Frigenti ha informat que "una font pròxima a Daniel em transmet que el fill de Rodolfo va fer diverses trucades des de la presó, la primera al seu pare, la segona a la seva exparella Paula i la tercera a un dels seus millors amics. Daniel volia reprendre la relació amb aquesta noia, però, al mateix temps, asseguren, estava obsessionat amb Edwin i l'assassinat va poder deure's a un crim passional motivat per una gelosia irrefrenable", assegurant que la relació entre Sancho i Arrieta no passava pel millor moment tot i que planegessin començar un negoci junts.

De moment s'ha pogut conèixer gràcies al registre policial tailandès que a l'habitació de l'hotel es van poder trobar restes de sang situades als desguassos de la mateixa estança, a més que el frigorífic i el lavabo havien estat netejats recentment per eliminar restes de sang. Tal com assenyala el mitjà anteriorment esmentat, l'última imatge d'Edwin i Daniel junts correspon a una càmera de seguretat que capta a la parella conduint una moto, camí a un destí desconegut.

Serà aquell mateix dilluns 7 d'agost quan Rodolfo Sancho aterri a l'illa tailandesa juntament amb el seu advocat, el qual es manté en contacte amb l'ambaixada espanyola a Tailàndia per conèixer l'última hora sobre el cas del seu fill Daniel Sancho. En cas de declarar-se culpable en el judici, el xef de 29 anys podria enfrontar-se a la pena de mort o a la cadena perpètua. Si finalment s'estipula que Sancho ha de complir cadena perpètua, serien les autoritats de tots dos països les que negociessin perquè l'acusat complís una part de la pena a Espanya.

"Estava obsessionat amb mi. Em va enganyar"

No obstant això, tot sembla apuntar al fet que el fill de Rodolfo Sancho seria el culpable de l'assassinat del cirurgià colombià Edwin Arrieta. Una dona tailandesa ha assenyalat que el jove de 29 anys li hauria comprat una embarcació recentment en la qual presumptament hauria traslladat les bosses amb les restes mortals del cirurgià per a llançar-les a la mar. Durant el matí d'aquest dilluns 7 d'agost 'El Programa del Verano ', a Telecinco, ha parlat amb la periodista Patricia López, qui hauria pogut parlar amb Daniel Sancho moments abans del seu ingrés a la presó.

Segons assenyala la periodista, el jove recalca que vol tornar a Espanya i sol·licita que moguin "cel i terra" per aconseguir el seu trasllat al país. En paraules de López, el més sorprenent és el tracte de la policia a Daniel Sancho, perquè van portar l'acusat a sopar al "millor hotel de l'illa". La periodista assenyala que Sancho li va assegurar que "la policia em tracta molt bé i em diuen que és perquè he col·laborat i m'estic portant molt bé. Demà ja sí que vaig a la presó"

Patricia López afegeix que l'acusat no es va sentir obligat a declarar-se culpable però sí que forçat: "Vaig sentir que tampoc tenia cap altra opció. Em van prendre proves d'ADN i això és tot. Això és tot". Negant una relació sentimental entre tots dos, Daniel Sancho ressalta que el cirurgià "estava obsessionat amb mi. Em va enganyar, em va fer creure que el que volia era fer negocis amb mi, posar diners a l'empresa de la qual soc soci. Que féssim coses junts, que anéssim a Mèxic, Xile, Colòmbia, a obrir un restaurant. Però era tot mentida. L'única cosa que volia era a mi, que fos la seva parella". Sigui com sigui, serà necessari esperar a conèixer la resolució del judici al qual s'enfronta el fill de l'actor Rodolfo Sancho per l'assassinat del cirurgià Edwin Arrieta.