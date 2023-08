La commoció s'ha apoderat del poble natural del cirurgià plàstic Edwin Arrieta, presumptament assassinat i esquarterat a Tailàndia per Daniel Sancho. Després d'uns dies en silenci amb la finalitat de "no entorpir la investigació", la família de la víctima s'ha desdit i ara càrrega durament contra el jove de 29 anys. Qui ha trencat l'hermetisme ha estat la germana del metge, Darlin Arrieta, que ha revelat dues dades rocambolesques sobre el crim: Sancho va parlar amb la família del metge després de l'assassinat.

"Sancho no tan sols va desmembrar al meu germà, també va desmembrar a la meva família", va denunciar. A més, la seva veu ja ha travessat l'Atlàntic: en diverses entrevistes a televisions espanyoles ha relatat l'última conversa que va tenir amb ell. Va ser el mateix dia que el crim.

La germana de la víctima va explicar als mitjans de comunicació sud-americans que a Arrieta "li agradava ballar, cantar i festejar els aniversaris". "Era el motor de la nostra família", va rememorar. No obstant això, s'ha guardat els detalls més personals per a les televisions nacionals.

La família de la víctima va declarar a les autoritats tailandeses que Sancho i Arrieta mantenien una relació sentimental des de feia més d'un any. El presumpte autor va negar aquest extrem i, quan va denunciar la seva desaparició, va declarar que només eren "amics". És més, el dissabte va declarar que va portar a Arrieta a la seva habitació, que l'home volia tenir sexe, però ell es va negar. En canvi, el diumenge va tornar a autoinculpar-se i va admetre el vincle sexual.

Contacte amb Daniel Sancho per Instagram

El crim es va forjar després que Sancho i Arrieta es van trobar a Tailàndia amb l'objectiu de celebrar les festes de lluna plena. Tots dos van arribar a l'illa de Koh Phangan el 31 de juliol i, un dia abans, Arrieta li va enviar a Darlin una foto des de l'aeroport de Bangkok.

L'últim contacte entre els familiars es va produir el dimarts, el mateix dia que el crim. Va ser una "trucada afectuosa", ha precisat Darlin a 'Esto es la vida' de Telecinco. En aquesta conversa li va explicar com havia anat el viatge i el regal que li anava a comprar a la seva neboda, que també és la seva fillola.

També li va explicar que aprofitaria el seu viatge a Tailàndia per comprar una nova màquina per a les cirurgies facials, la qual cosa justifica que es trobessin 80.000 dòlars en efectiu a l'habitació del seu hotel.

La família es contradiu

L'endemà, la família es va adonar que alguna cosa no anava bé perquè no tenia notícies del cirurgià, que solia parlar amb els seus pares tres o quatre vegades al dia. La germana ha comentat que no llegia els missatges de WhatsApp ni contestava a les trucades, per la qual cosa van intentar contactar amb ell a través dels seus contactes a les xarxes socials.

D'aquí ve que donés amb el perfil de Sancho. En veure que havia publicat un storie des de Koh Phangan, li va escriure per a preguntar-li pel seu germà. "No tenia ni idea de l'existència de Daniel. Mai ens va parlar d'ell", ha assegurat Darlin a Y ahora Sónsoles, unes declaracions que contradiuen a les d'altres familiars, que van dir a les autoritats tailandeses que mantenien una relació.

Daniel li hauria confirmat que havia estat amb el cirurgià a la platja, però després li va dir que li havia perdut el rastre. Darlin li va tirar en cara perquè no havia denunciat la seva desaparició, però el jove li va dir que aniria a comissaria després de dutxar-se. "Això és una bogeria, una bogeria", li va dir a Darlin, manté la dona.

Destrossada, Darling demana "justícia" i que repatriïn com més aviat millor el cos del seu germà perquè la seva família pugui donar-li el seu últim adeu. "Que la mort del meu germà no quedi impune, és un ésser humà. No entenc com es pot estar pensant i parlant tantes atrocitats d'ell, a qui van assassinar va ser al meu germà, a qui van esquarterar va ser al meu germà. Qui pot torturar-lo així?", s'ha lamentat.

"Daniel pot dir el que vulgui, però el meu germà no es pot defensar, per això hem de defensar-lo nosaltres i els mitjans. Que es faci justícia. L'han desmembrat i ara tots els dies estan desmembrant el seu nom a poc a poc. Tinguin respecte per aquesta persona que va morir d'aquesta manera tan horrible", ha reconegut entre llàgrimes.

"Irresponsabilitats i fal·làcies"

Més enllà de les declaracions de la germana de la víctima, els advocats de la família d'Edwin Arrieta han fet públic un comunicat en el qual asseguren que les afirmacions que s'han fet sobre el colombià són "irresponsabilitats" i "fal·làcies". Per això, diuen, el seu objectiu és "esclarir el que ha ocorregut" i mantenir "intacte" el bon nom del cirurgià i aconseguir la "repatriació de les seves restes mortals" al seu país.

Els representants legals dels Arrieta han confirmat que han iniciat les "accions necessàries" per personar-se com a víctimes en el cas i aconseguir la "judicialització" i "condemna" del "confés homicida", Daniel Sancho, que ha acceptat "expressament" la seva responsabilitat en aquest "vil fet".