El candidat a les presidencials de l’Equador Fernando Villavicencio ha mort assassinat a trets aquest dimecres després de fer un acte de campanya a Quito. Villavicencio, que segons les enquestes hagués quedat en quarta o cinquena posició, liderava una campanya anticorrupció i en els últims dies havia rebut amenaces de mort d’un càrtel de la droga.

El president de l’Equador, Guillermo Lasso, s’ha mostrat “indignat i consternat” per l’assassinat. “Per la seva memòria i la seva lluita, els asseguro que aquest crim no quedarà impune”, ha dit en una piulada. “El crim organitzat ha arribat molt lluny, però els caurà tot el pes de la llei”, ha afegit. El presumpte autor de l'atemptat ha mort en un intercanvi de trets amb els serveis de seguretat.

Les eleccions a l'Equador estan previstes pel 20 d'agost.

ECUADOR — #URGENTE 🔴 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗖𝗢 Las mafias asesinan a tiros a 10 días de las elecciones al candidato presidencial Fernando Villavicencio en plena calle.



El presidente Lasso decreta el estado de excepción durante 60 días.pic.twitter.com/zyL10C8x0D — la eñe (@laeneHispana) 10 de agosto de 2023

L'assassinat de Villavicencio deixa tacada més de sang una campanya electoral on la crisi de seguretat copava pràcticament el debat polític i les propostes dels candidats.

En setmanes anteriors també van ser assassinats de manera similar l'alcalde de Manta, Agustín Intriago, i un candidat a assembleista per la província d'Esmeraldas del nord.

Equador viu des de fa una mica més de dos anys la pitjor crisi de seguretat i violència del crim organitzat de la seva història que el va portar a tancar el 2022 amb la taxa de morts violentes més gran de la seva història, en registrar 25,32 per cada 100.000 habitants.

Els culpables

La banda criminal equatoriana 'Los Lobos' ha reivindicat a través d'un vídeo compartit a les xarxes socials l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio. El polític va ser tirotejat al sortir d'un míting de campanya per a les eleccions del pròxim 20 d'agost. La banda ha amenaçat ara un altre dels set aspirants a la presidència, Jan Topic.

En el vídeo, la banda justifica l'assassinat assegurant que Villavicencio era un «polític corrupte». «Volem deixar-ho clar a tota la nació equatoriana que cada vegada que els polítics corruptes no compleixin la seva promesa que establim quan reben els nostres diners, que són milions de dòlars, per finançar la seva campanya, seran donats de baixa. Nosaltres, l'organització Los Lobos, assumim la responsabilitat dels fets suscitats ahir a la tarda i es tornarà a repetir quan els corruptes no compleixin», se sent dir a un membre de la banda, aparentment el portaveu, en les imatges.

🇪🇨#ECUADOR 🚨#URGENTE | El grupo delictivo “LOS LOBOS” se atribuye el crimen de Fernando Villavicencio. Advierten que actuarán de esa forma con otros políticos “corruptos” que no cumplan con sus compromisos y amenazaron al candidato Jan Topić con ser el siguiente. #RochexRB27 pic.twitter.com/dX0pKRAqv8 — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) 10 de agosto de 2023

Alçant les armes

En el vídeo es veu diverses desenes de persones, vestides de negre, amb el rostre tapat i amb les armes alçades que aclamen el portaveu a mesura que va llegint el comunicat. Segons el 'think tank' Insight Crime, Los Lobos són actualment la segona agrupació delictiva més nombrosa de l'Equador, amb més de 8.000 membres distribuïts a les presons del país. El grup ha participat en diverses massacres carceràries a l'Equador, que han deixat més de 315 reclusos morts només el 2021.

Després de l'assassinat de Villavicencio, és ara el candidat presidencial del Partit Social Cristià, Jan Topic, el pròxim objectiu d'aquests criminals. «Si no compleixes la teva promesa, Jan Topic, seràs el següent», diu en el vídeo el portaveu.