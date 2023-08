Un grup de turistes catalans s'han quedat atrapats a Etiòpia arran de l'esclat de violència entre milícies regionals i l'exèrcit a la regió d'Amhara i estan pendents de ser repatriats. Com va avançar TV3 i ha pogut confirmar l'ACN, diversos catalans es van veure sorpresos pels enfrontaments entre grups armats al nord del país i, malgrat poder fugir de la zona més directament afectada, encara no han pogut tornar. Fonts diplomàtiques espanyoles diuen que estan treballant en una solució “coordinada” amb les autoritats locals, organitzacions internacionals i altres ambaixades. En el grup hi ha 19 persones de l'Estat que van viatjar amb l’agència barcelonina Kananga, entre les quals es troba una persona amb residència a Girona.

Fonts de la conselleria d’Acció Exterior admeten que la “situació és molt complicada”. Des del Govern estan en contacte amb els afectats i els han ofert atenció psicològica. També s'han posat en contacte amb els alcaldes de les poblacions d'on provenen els turistes en qüestió. Tot i això, el rescat està en mans del ministeri d'Exteriors.

Des del govern espanyol, confirmen a l’ACN que el grup inclou 18 turistes i la guia, també de nacionalitat espanyola, que estan refugiats en un hotel des de la setmana passada, després de ser sorpresos pel foc creuat entre diverses milícies.

Fonts del ministeri d’Afers Exteriors apunten que tant l’ambaixada com el consolat al país estan al cas de la situació “des del primer dia” i en contacte “permanent i diari” amb els afectats.

“Estan en bon estat i tenen aliments i aigua que els proporcionen des de l’hotel”, apunten les fonts diplomàtiques espanyoles.

El divendres 4 d'agost el ministeri va modificar les recomanacions de viatge a Etiòpia alertant de "la situació d'extrema inseguretat a la regió d'Amhrara". Així, Espanya demana que s'evitin els desplaçaments a la zona i, en cas de ser-hi, contactar amb l'ambaixada espanyola a Addis Abeba.

El conflicte va començar el dia 1 d’agost, i des del dia 4 el govern d’Etiòpia ha decretat l’estat d’emergència a la regió d’Amhrara. Des del govern espanyol, insten els ciutadans atrapats a no abandonar l’hotel on es troben mentre segueixen les gestions per repatriar-los.

En aquest sentit, fonts diplomàtiques apunten que treballen “amb les autoritats locals, organismes internacionals presents a la zona i altres ambaixades per trobar una possible solució coordinada”, però que no poden donar més detalls per “motius de seguretat”.

L'agència de viatges diu que la zona no era de conflicte

En un comunicat, l’agència Kananga ha remarcat que en el moment d’iniciar el viatge “en cap cas” es va preveure anar a zones amb conflicte armat o on hi hagués notícies que en pogués esclatar un.

L’empresa indica que arran de la “situació sobrevinguda” en el terreny, l’agència va fer totes les “gestions necessàries per resoldre la situació de la millor manera possible, prenent la decisió de buscar refugi en un petit poblat”.

Així mateix, l’agència de viatges diu que està seguint les instruccions de l’ambaixada espanyola i el ministeri d’Exteriors per saber quan serà segur abandonar el lloc actual dels viatgers i retornar a l’estat espanyol.

“Com agència organitzadora del viatge, amb més de 31 anys especialitzats en viatges al continent africà, la seguretat i el benestar dels nostres clients és la nostra màxima prioritat”, remarca l’empresa, que destaca la “constant comunicació” amb les autoritats espanyoles i altres ambaixades europees per “ajudar i donar suport en tot el que sigui necessari”.

“La nostra guia espanyola a càrrec del grup està proporcionant assistència i suport als viatgers”, afegeixen.