Els detalls rocambolescos que continuen brollant del crim confés comès per Daniel Sancho a Tailàndia no fingeixen que la investigació encara la fase final i, en conseqüència, el judici pot començar aquesta mateixa tardor. La policia reitera que té prou proves per mantenir l’acusació d’assassinat premeditat, un delicte que es pot castigar amb la pena de mort. Per com és de poc convencional el cas i davant una de les legislacions més dures del món, els advocats del fill de l’actor Rodolfo Sancho se centren a eludir la circumstància agreujant i aconseguir una condemna de presó sense que arribi a ser perpètua. A més, pretenen que no acabi a la presó de màxima seguretat de Bangkok. Diversos experts penalistes concreten en quina tessitura es troba el jove de 29 anys.

Les amenaces de mort de la víctima a Sancho poden ser un atenuant?

La policia ha trobat al mòbil de Sancho amenaces de mort de la seva víctima. En concret, Edwin Arrieta el va advertir que faria públiques fotos comprometedores si tallava la relació. La insistència a mantenir sexe li va fer perdre el cap i agredir-lo, va declarar el jove. Tot i que les lleis de Tailàndia preveuen els condicionants, la realitat als jutjats és una altra.

«És impossible que aquestes proves serveixin com a circumstància atenuant», afirma el penalista Julien Govrich, soci del bufet Juslaws & Consult de Bangkok liderat per Yuthana Promsin, un dels litigants més destacats del país del sud-est asiàtic. El motiu, segons l’expert, és que pesa la doble confessió del jove, davant el jutge i la policia, a més de les proves recopilades.

Si el crim es jutgés a Espanya, que no és el cas, la situació seria diferent. «La confessió no és la prova reina», explica l’expert en dret penal Álvaro Bernad, del despatx Ospina Abogados de Madrid.

Podria Sancho ser extradit a Espanya?

Sí, Sancho podria ser extradit a Espanya tot i que entre els dos països no hi ha un acord com a tal. Abans, però, ha de complir diversos requisits. En primer lloc, la pena ha de ser de presó i no la capital. En segon lloc, la sentència ha de ser ferma. I finalment, ha d’haver complert un terç de la condemna, segons l’acord penitenciari internacional que els dos Estats van firmar el 1983. És a dir, si la pena mínima és de 15 anys, n’han de passar cinc. Tot i així, és tan fàcil aconseguir-la com diu la legislació i el pacte? «Són processos molt llargs», admet Govrich, mentre que Bernad remarca que «l’extradició no és una decisió judicial, sinó política».

L’advocat espanyol també posa el focus en l’atenció mediàtica que té aquest cas. «El caràcter públic de l’autor confés» podria fer que es negociï aquesta opció en un futur, tot i que és taxatiu: «Es tracta d’acords extrajudicials entre Estats que tenen un caràcter polític molt marcat». En aquest sentit, recorda que «Espanya és més garantista que Tailàndia». Per contra, sobre les relacions diplomàtiques entre Espanya i Tailàndia, el penalista del país implicat avisa que «l’ambaixada espanyola no pot fer res per ajudar Sancho».

La pena capital podria ser commutada?

Malgrat que l’assassinat amb premeditació està castigat amb la pena capital, poques vegades s’aplica aquest càstig. Si es donés el cas, Sancho la podria evitar. Aquí entra en joc únicament i exclusivament el rei del país del sud-est asiàtic, Maha Vajiralongkorn, que té la potestat de commutar penes.

«Ho pot fer quan ell vulgui», explica Govrich, però el monarca, conegut com a Rama X, ha fixat la tradició d’anunciar-les el dia del seu aniversari, que és el 28 de juliol. A la pregunta de quantes sentències va substituir per d’altres el mes passat o en anys anteriors, l’advocat explica que «aquesta informació no es fa pública». Una altra cosa és que les persones interessades revelin que han rebut alguna mena de perdó del sobirà, deixa caure.

Context: què diu el Codi Penal de Tailàndia

El Codi Penal tailandès recull els casos d’homicidi en dos articles. Mentre que la norma 288 estableix penes de presó de 15 a 20 anys o cadena perpètua, el punt 289 regeix els tipus d’homicidi agreujat, en els quals s’aplica la pena capital. Entre aquests hi ha l’assassinat amb premeditació.