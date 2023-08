Espanya té, actualment, l'edat mitjana d'emancipació més alta dels últims 20 anys: 30,3 anys. La taxa d'emancipació juvenil s'estanca en el 15,9%, molt per sota dels nivells europeus amb una taxa mitjana de 31,9%.

Els joves espanyols no són ni més mandrosos ni més ganduls, simplement cal tenir en compte que l'habitatge és un trauma. Per afrontar un lloguer en solitari, una persona jove ha de destinar el 83,7% del seu salari net actual. El panorama econòmic és el següent: una de cada cinc persones de menys de 30 anys amb un lloc de treball es troba en pobresa o risc d'exclusió social.

"Les persones joves no poden emancipar-se fins que deixen de ser joves"

Aquestes són les demolidores conclusions del nou informe de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya (CJE), plataforma que agrupa més de 60 entitats juvenils. “Les persones joves no poden emancipar-se fins que deixen de ser joves. Això és un símptoma molt preocupant que demostra que els problemes estructurals de la joventut segueixen molt presents i condicionen la vida adulta”, subratllen els autors de l'estudi, que es realitza dues vegades a l'any.

En la presentació de l'informe, aquest divendres a Madrid, la presidenta del CJE, Andrea González Henry, ha criticat “la falta d'acció en política d'habitatge a Espanya”, que deriva en unes “conseqüències negatives” per a tota la població i, especialment, per a la joventut, que segueix sense poder emancipar-se “per una pèrdua de poder adquisitiu, agreujada pels preus de lloguer i compra d'habitatge”.

En la mateixa línia, el vicepresident de l'organisme, Juan Antonio Báez, ha qualificat les polítiques de joventut de “una fuga cap endavant” que no solucionen de manera estructural els problemes principals de la joventut: habitatge i ocupació.

Endeutar-se en excés

Durant el segon semestre de 2022, el percentatge de població jove que va marxar de casa dels seus pares o tutors per a viure pels seus propis mitjans es va estancar. “Les pujades en els preus del lloguer i compra d'habitatge fa que sigui impossible emancipar-se sense sobreendeutar-se”, subratlla l'Observatori.

A Espanya, la taxa d'emancipació no arriba al 16% i s'estanca en el 15,9%. Mentrestant, a la UE, el percentatge mitjà és el doble: 31,9%. “Per als joves espanyols, emancipar-se sempre ha estat més difícil que per a un europeu. És, pràcticament, una quimera”.

Despeses inassumibles

Per què és gairebé impossible emancipar-se a Espanya? L'informe destaca que, lamentablement, tenir feina no és suficient per poder accedir a un habitatge a Espanya. Malgrat que el salari mitjà d'una persona jove va pujar un 4,6%, establint-se en els 13.079,19 euros nets a l'any (o 1.089,93 euros nets al mes), el preu dels habitatges en lloguer ho va fer un 7,55%. El preu del lloguer mitjà d'un habitatge és de 912 euros. És a dir, una persona jove hauria de dedicar el 83,7% del seu sou.

A més, cal tenir en compte les despeses habituals: 141 euros de mitjana per als rebuts d'aigua, llum i gas, etc.). És a dir, la suma total dona 1.053 euros al mes, el 96,6% del seu sou. Al jove que s'emancipa només li queden 36,93 euros per a adquirir aliments, comprar roba i gastar en oci, “una cosa completament inassumible”, subratlla l'Observatori.

Pobresa

L'informe posa l'accent que una de cada cinc persones de menys de 30 anys amb un lloc de treball es troba en situació de pobresa o risc d'exclusió social. “Aquest fenomen, el de persones joves que continuen sent pobres encara que treballin, hauria de ser una de les prioritats de la classe política, ja que la impossibilitat d'accedir a unes condicions que permetin poder viure de manera digna i independent causa no sols problemes materials en la joventut, sinó que també afecta a la seva salut mental”.

Fins i tot amb estudis superiors

Tenir estudis superiors tampoc garanteix, en cap cas, poder emancipar-se. Només el 22,9% de les persones joves que havien completat ensenyaments de Formació Professional de nivell superior o estudis universitaris s'havien pogut emancipar. A més, per a les persones joves que no continuen estudiant la taxa d'emancipació és similar a la dels qui tenen estudis superiors i entre els qui no els tenien.

Davant la impossibilitat de llogar en solitari, una de cada tres persones joves que viuen de lloguer ho fan compartint l'habitatge. El lloguer mitjà d'una habitació està en 282,19 euros, el 25,9% del salari mitjà jove, una xifra que està “perillosament a prop” de la recomanació a la qual arriben la majoria dels estudis, que estableixen que el preu de l'habitatge habitual no hauria de suposar més del 30% del salari d'una persona.

Pagar una hipoteca

L'opció de pagar una hipoteca també resulta gairebé impossible. El primer motiu és la quantitat de diners que cal tenir estalviat per afrontar la compra d'un pis: 49.852,20 euros, l'equivalent a 3,8 anys complets de sou d'un menor de 30 anys.

Aquells que aconsegueixen accedir a una hipoteca, han d'afrontar un import mitjà de la primera mensualitat de 661,33 euros, el 60,7% del sou mitjà d'una persona assalariada de menys de 30 anys.

La taxa d'atur juvenil continua sent molt major que la de la població general: el 22,2% enfront del 12,9%. “La seva taxa d'atur és similar a la que es va registrar en 2008 amb l'esclat de la crisi econòmica i financera. Després de la reforma laboral, es pot afirmar que la temporalitat, un problema tradicionalment endèmic de la població jove, s'ha reduït bastant, passant d'un 55,4% a la fi de 2021 a un 38,9% en l'últim trimestre de 2022”, conclou l'Observatori.