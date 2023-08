l Govern ha presentat formalment la candidatura de la vicepresidenta primera en funcions, Nadia Calviño, per presidir el Banc Europeu d’Inversions (BEI). Tot just 20 dies després de les eleccions generals del 23J i en plenes negociacions per a la formació d’un nou Govern, l’Executiu en funcions de Pedro Sánchez ha anunciat aquest divendres el que no havia volgut confirmar fins al moment i és la candidatura de Calviño per presidir l’organisme europeu que actualment governa l’alemany Werner Hoyer, que ha anunciat que abandonarà el seu lloc a finals d’any. Es tracta d’una «aposta ferma i amb les màximes opcions per reforçar la presència i influència del nostre país en els organismes internacionals i s’aconseguiria la presidència del BEI per primera vegada en la història», ha comunicat el Govern.

«Nadia Calviño compta amb el total suport del president del Govern i, en cas de ser elegida, no afectaria les seves responsabilitats com a vicepresidenta primera del Govern d’Espanya, que exerciria fins a final d’any quan hagués d’ocupar el lloc el gener del 2024, havent culminat també la presidència espanyola del Consell de la UE», s’afirma des de la Moncloa. Durant la campanya electoral cap representant socialista va voler confirmar les especulacions que assenyalaven Calviño com a candidata a presidir l’organisme que té per objectiu concedir finançament a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant dins com fora d’ella. Vint dies després s’ha produït la confirmació. «Es tracta d’una candidatura forta per l’experiència de la vicepresidenta Calviño, que compta amb 12 anys en l’alta direcció de la Comissió Europea i cinc anys com a ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, coordinant amb èxit la política econòmica del Govern d’Espanya», s’apunta des de l’Executiu en funcions de Pedro Sánchez. «La vicepresidenta té un gran prestigi en l’àmbit internacional i actualment presideix elComitè Monetari i Financer Internacional, principal òrgan multilateral d’assessorament del Fons Monetari Internacional. Calviño ha sigut clau en la consecució i posada en marxa de fons europeus Next Generation, el desplegament dels quals lidera Espanya, complint fites i objectius», defensen des de la Moncloa. La decisió, a l’octubre Tal com està disposat, el procés de selecció per a la pròxima presidència del BEI preveu la validació formal de candidatures el 17 d’agost. El nomenament, que requereix el suport d’una àmplia majoria d’estats membre, s’acordaria en la reunió del Consell de Ministres d’Economia i Finances (ECOFIN) informal de Santiago de Compostel·la els dies 15-16 de setembre i seria formalment adoptat en el Consell de Governadors del Banc Europeu d’Inversions a l’octubre. Hisenda avisa: si no pots pagar, això és el que passa Des de la seva fundació el 1958, el Banc ha tingut 7 presidents, tots homes i cap d’espanyol. Així, Nadia Calviño es convertiria en la primera dona presidenta del BEI, una fita per a la institució i per a Espanya. El BEI és el braç financer de la UE i una de les institucions financeres més grans del món. Es tracta d’una institució estratègica per a la UE i per a Espanya. A més, l’organisme exerceix un important paper en el finançament d’inversions per a l’impuls del creixement econòmic a la UE i, com tal, serà una eina fonamental en la gestió dels préstecs Next Generation. A més, és una institució clau per al suport financer a Ucraïna i també per a l’impuls d’inversions a la resta del món.