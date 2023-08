«Estic molt agraït, però alhora és tan devastador», assegurava Keith Todd, després de trobar casa seva intacta entre la runa calcinada de la ciutat de Lahaina (Hawaii), on els bombers continuaven divendres a última hora extingint alguns focus i contenint l’onada d’incendis que fa dies que arrasa l’arxipèlag. «No em puc creure que ho aconseguissis», li deia també una dona a una altra després d’haver-se separat fa dies en ple incendi i Sarai Cruz, de 28 anys, que va fugir de Lahaina amb els seus pares, la seva germana i els seus tres fills, lamentava a France Press la destrucció causada: «No queda res, tot se n’ha anat, és un poble fantasma». Són alguns dels testimonis dels que han sobreviscut als devastadors focs a Hawaii que ja han segat la vida de 80 persones.

Quatre dies després que s’iniciés una onada d’incendis a l’arxipèlag continua augmentant el nombre de morts. L’última xifra oferta per les autoritats elevava a 80 les víctimes mortals i es creu que continuarà incrementant-se, ja que encara hi ha més de 1.000 desapareguts. El desastre al qual està havent de fer front aquest territori dels Estats Units està portant aparellades fortes crítiques a la resposta de les autoritats, fins al punt que la cap de l’oficina legal de Hawaii, Anne Lopez, ha anunciat aquest divendres que obrirà una investigació sobre les decisions que s’han adoptat.

La recerca continua

Dimarts passat, a la localitat de Lahaina es van detectar diversos focs que han acabat consumint més de 800 hectàrees a dues de les illes més grans de l’arxipèlag, Hawaii i Maui. Els incendis, que es van intensificar la matinada de dimarts a dimecres, van agafar desprevinguts centenars de ciutadans que no havien rebut cap avís per part de les autoritats. Així, Lopez ha assegurat que emprendrà «una revisió exhaustiva de la presa de decisions crítiques i de les polítiques en vigor que han conduït, durant i després, als incendis forestals a les illes de Maui i Hawaii aquesta setmana».

Els incendis, que estaven acabant de controlar aquest dissabte, han segat almenys la vida de 80 persones i els equips de rescat continuen buscant entre la runa més de 1.000 desapareguts, cosa que suposa la catàstrofe més greu en la història de Hawaii. Al cap de molts dels habitants de l’arxipèlag encara hi ha el tsunami que van patir fa 63 anys. «El 1960, vam tenir 61 víctimes mortals quan una gran onada va travessar l’illa Gran», va explicar el governador de l’estat, Josh Green. No obstant, l’onada de focs d’aquesta setmana supera amb escreix aquella situació.

La magnitud dels incendis, que va agafar per sorpresa molts dels habitants de la ciutat en plena nit, va obligar almenys 100 ciutadans a saltar a l’aigua per evitar el foc. La Guàrdia Costanera va haver de rescatar més de 50 persones al mar i també van estar rastrejant els voltants per buscar-hi cadàvers. Green, el governador de l’estat, va assegurar que és «probablement el desastre natural més greu en la història de l’estat de Hawaii». «El que hem vist avui ha sigut catastròfic», afirmava.

L’ajuda estatal

«És molt per assimilar», admet Anthony C. García. Amb casa seva reduïda a cendres, aquest octogenari que va combatre en la guerra del Vietnam es pregunta com Déu ha pogut permetre aquesta catàstrofe: «Potser estava ocupat, xerrant amb Putin o alguna cosa així, però Déu no era aquí. Estic tan enfadat que no sé si vull continuar creient en ell». La qüestió que es plantejava un altre home que prefereix no revelar el seu nom és «on és el Govern», criticant la reacció per part de les autoritats.

Dijous, el president Joe Biden va declarar l’estat de catàstrofe natural, cosa que permetrà alliberar «fons federals a disposició dels afectats al comtat de Maui», va explicar la Casa Blanca. El Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units (HHS per les sigles en anglès) també ha declarat l’estat d’emergència sanitària a l’illa; això permetrà brindar atenció mèdica amb «més flexibilitat» als afectats. «Farem tot el possible per ajudar els funcionaris de Hawaii a respondre als impactes dels incendis forestals en la salut», ha dit el secretari de l’HHS, Xavier Becerra.