L'incendi declarat al Rosselló aquest dilluns a la tarda que afectava una zona boscosa del municipi francès de Saint André i amenaçava l'Albera ha pogut ser estabilitzat aquest dimarts. La població on va començar l'incendi està al costat del municipi turístic d'Argelès-sur-Mer i a pocs quilòmetres de la frontera espanyola, a prop de Perpinyà.

Més de 500 bombers, 13 avions i tres helicòpters es van desplegar ahir per combatre les flames, que han arrasat més de 500 hectàrees. El foc va obligar a evacuar més de 3.000 persones ubicades en càmpings i habitatges.

Els veïns de la zona van assegurar que havien escoltat de manera regular petites explosions de bombones de gas. El vent va dificultar molt les feines d'extinció.

Alguns dels carrers propers es van tallar i el ministre d'Interior de França, Gérald Darmanin, va demanar evitar la zona i facilitar l'accés als serveis d'emergències.

L'alcalde de Saint-André, Samuel Moli, citat per "L'Indépendant", va declarar que estava "molt inquiet" per la possibilitat que algunes cases fossin destrossades per les flames i descontrolades pel vent.

Alerta per risc d'incendis

La prefectura del departament (delegació del Govern) ja havia posat el massís de l'Albera, que marca la frontera amb Espanya a la costa, al nivell excepcional de l'alerta d'incendis. Aquesta alerta prohibia circular per la muntanya amb vehicle de motor, però també amb bicicleta i a peu. I és que és on va començar el foc, a uns 6 quilòmetres de la frontera.