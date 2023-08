Un assassinat premeditat, comès en solitari i pel qual la policia de Tailàndia demana la pena de mort. Són les conclusions de roda de premsa de la policia tailandesa, amb nombrosa presència espanyola i traductors d'anglès millorables, celebrada aquest dimarts i que no ha resolt totes les qüestions del cas de Daniel Sancho, assassí confés del cirurgià plàstic colombià Edwin Arrieta, amb el qual mantenia una conflictiva relació.

Es desconeix encara la causa concreta de la mort d'Arrieta i els agents no han aclarit si ja s'ha realitzat l'autòpsia. Daniel Sancho el va apunyalar al pit i la policia ha mostrat la seva samarreta foradada, però no ha pogut determinar si la víctima va morir per aquesta ferida o en colpejar-se el cap en el bany en la caiguda.

Segons la investigació policial, el fill de l'actor Rodolfo Sancho va dedicar les tres següents hores a esquarterar a Arrieta amb dos ganivets i una serra. El primer ganivet el va adquirir a la botiga Big C. L'endemà, tan sols unes hores abans de recollir Arrieta al moll, va comprar el segon ganivet i la serra.

No hi ha dubtes sobre el motiu. Ho ha repetit Surachate Hakparn, un dels policies més mediàtics i poderosos del país, arribat en helicòpter a la comissaria de Koh Panghan i rebut amb l'homenatge d'una estrella del rock. Sancho va planejar l'assassinat per acabar amb la relació davant la negativa d'Arrieta, ha insistit. Surachate, més conegut com Big Joke ('Gran Broma', en anglès), ha descartat amb rotunditat la mort fortuïta que el xef havia repetit després de la seva detenció.

També ha descartat la coautoria. Sancho no va comptar amb cap ajuda, en contra del suggerit en els últims dies pel seu equip de defensa. Ha estat rotund Surachate: els enregistraments de les càmeres mostren a Sancho i Arrieta, només hi ha ADN del primer en els guants usats en l'esquarterament i de tots dos en les anàlisis practicades a l'habitació de l'hotel.

La policia dona per fermes les seves conclusions tot i que continuaran practicant proves. L'autòpsia sembla la més elemental i urgent. El planejat assassinat de Sancho val la pena de mort, ha afirmat Surachate sense titubejos, tot i que la decisió competeix al tribunal que jutjarà el cas.