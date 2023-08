La policia de Tailàndia ha descartat la mort accidental i la presència de còmplices en el cas de Daniel Sancho, qui presumptament va assassinar i va desmembrar al cirurgià plàstic colombià Edwin Arrieta, amb el qual mantenia una conflictiva relació. Això sí: no hi ha dubtes sobre el motiu, pel qual la policia de Tailàndia demana la pena de mort. Ho ha repetit Surachate Hakparn, un dels policies més mediàtics i poderosos del país, arribat en helicòpter a la comissaria de Koh Panghan i rebut amb l'homenatge d'una estrella del rock. Sancho va planejar l'assassinat per acabar amb la relació davant la negativa d'Arrieta, ha insistit. Surachate, més conegut com Big Joke ('Gran Broma', en anglès), ha descartat amb rotunditat la mort fortuïta que el xef havia repetit després de la seva detenció. Es desconeix encara la causa concreta de la mort d'Arrieta i els agents no han aclarit si ja s'ha realitzat l'autòpsia. Daniel Sancho el va apunyalar al pit i la policia ha mostrat la seva samarreta foradada, però no ha pogut determinar si la víctima va morir per aquesta ferida o en colpejar-se el cap al bany en la caiguda.

Amenaces Edwin Arrieta va amenaçar a Daniel Sancho amb matar-lo si acabava la relació que mantenien. L'amenaça està inclosa en l'intercanvi de missatges entre assassí confés i víctima en el telèfon mòbil del primer que està en poder de la comissaria de l'illa de Koh *Pangan. La premsa tailandesa, citant fonts policials, ja va revelar que Arrieta havia advertit a Sancho que faria públiques fotos comprometedores si tallava la relació que havien començat després de conèixer-se un any enrere a la xarxa social Instagram. La insistència a mantenir sexe d'Arrieta, segons la declaració de Sancho, li va fer perdre el cap i colpejar-lo. La policia tailandesa troba al telèfon mòbil de Daniel Sancho amenaces de mort de la seva víctima Pena de mort Tailàndia és un dels noranta països en el món que manté la pena de mort vigent, encara que l'aplica només esporàdicament. En definitiva, s'aplica a diversos delictes considerats greus, entre ells l'assassinat. Per tant, la pena de mort que allà s'empra i a la qual s'enfronta Daniel Sancho és la famosa injecció letal que s'aplica amb una dosi massiva intravenosa de tres substàncies químiques. Primer, se subjecta a la persona condemnada amb corretges a una llitera i se'ls injecta un anestèsic; a continuació, un agent paralitzant, i finalment, clorur potàssic, substància que fa que se'ls pari el cor. En total, Tailàndia ha executat a 326 persones, 319 per afusellament, l'últim l'11 de desembre de 2002, i des de llavors set més tots per injecció letal, l'últim el 18 de juny de 2018. 8 Qui és Daniel Sancho Daniel Sancho, nascut a Madrid l'11 de juny de 1994, és fill de l'actor espanyol Rodolfo Sancho i l'actriu Silvia Bronchalo, i net al seu torn del també actor Félix Ángel Sancho Gracia, a qui es coneix pels seus cognoms. Pràcticament desconegut fins ara, el jove espanyol es va definir en una conversa amb EFE com a "relacions públiques" de diversos negocis, i assegurava haver posat en marxa una empresa de càtering anomenada La Boheme, d'acord amb el seu compte d'Instagram. Daniel Sancho disposava d'una targeta amb 25.000 euros mensuals que pagava Edwin Arrieta Qui era Edwin Arrieta Edwin Arrieta Arteaga era un cirurgià plàstic colombià, format en la Universitat Metropolitana de Barranquilla i nascut el 13 de març de 1979 a la població de Lorica, al departament de Còrdova, al nord de Colòmbia, de dol per la seva mort.