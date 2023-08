Estaven en converses, però les negociacions dins del bloc de la dreta per a la conformació de la Mesa del Congrés no han arribat a bon port aquest dijous. La manca d'acord amb el PP denunciada per Vox ha fet que la formació d'extrema hagi quedat fora i hagi perdut la representació a l'òrgan de govern de la cambra, on la legislatura passada hi va tenir Ignacio Gil Lázaro com a vicepresident. Fa quatre anys va ser justament la manca d'acord entre el PSOE i el PP el que va facilitar que el partit de Santiago Abascal hi entrés. "És la segona vegada en democràcia que la tercera força no està representada a la Mesa", han criticat.

La manca d'acord entre el PP i Vox s'ha evidenciat ja en la votació de la presidència del Congrés, en què la popular Cuca Gamarra comptava amb 171 vots i finalment n'ha obtingut 139, perquè els 33 de Vox han votat el seu diputat Ignacio Gil Lázaro. El mateix candidat han votat a la vicepresidència, i tampoc se n'han sortit.