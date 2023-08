L’incendi que es va declarar dimecres a la matinada als municipis d’Arafo i Candelaria continua descontrolat, i ja afecta nou municipis de Tenerife. Les evacuacions continuen en els diferents municipis per raons de prevenció i l’últim balanç indica que són més de 7.000 persones les que s’hi han vist afectades directament.

Segons les últimes dades, la superfície afectada ascendeix a més de 3.200 hectàrees dels municipis d’Arafo, Candelaria, Santa Úrsula, La Victoria d’Acentejo, El Rosario, La Orotava, El Sauzal, Tacoronte i La Matanza. Així mateix, el perímetre afectat és de 41,9 quilòmetres, amb zones d’accés molt difícil on els efectius d’emergència no poden treballar per motius de seguretat.

El foc s’ha comportat de manera normal durant la nit per primera vegada, fet que ha permès als efectius treballar de manera adequada i l’avanç del foc s’ha alentit. Es treballa per consolidar el flanc que afecta El Rosario. El flanc que més preocupa és el de La Orotava, on hi ha equips distribuïts i esperant en zones per atacar el foc quan continuï avançant per llocs menys escarpats. La direcció del vent ha canviat, fet que pot provocar nous problemes al sud.

Problemes amb l’aigua. Hi ha hagut una ruptura al canal d’aigua d’Aguamansa, que alimenta el canal del nord. L’afecció seria en els municipis del nord en els nuclis situats per sobre de la TF-5. Ja hi ha restriccions en la potència de l’aigua i es prioritza el proveïment del subministrament de les vivendes. No hi ha falta de subministrament de moment.

Segons les paraules de l’assessora del Cabildo de Tenerife i meteoròloga, Vicky Palma, a Televisión Canaria, la paciència haurà de ser alta, ja que l’incendi fa pinta que serà llarg. Tant que, una vegada s’estabilitzi i es controli el perímetre de les flames, «es trigaran setmanes i fins i tot mesos a donar per controlat aquest gran incendi forestal».

Per la seva banda, els veïns d’El Rosario seguiran confinats mentre s’espera que a les 12.00 del matí es valori la seva situació.

Origen

El foc es va originar dimarts a la nit al municipi d’Arafo. La filera de xemeneies de fum en els alts de la muntanya, amb un fum molt dens, es podia veure a Arafo i Candelaria.

En un inici, es trobaven bastants fronts oberts i el que més preocupava les autoritats era l’avanç cap al nord pels dos extrems. El treball es va centrar a parar l’avanç de les flames, però el foc va entrar als municipis de Santa Úrsula i La Victoria de Acentejo per una zona de barrancs de complicat accés.

El president del Govern de les Canàries, Fernando Clavijo, va confirmar que l’incendi és el més complex dels últims 40 anys, fet que ha provocat més desallotjaments i extremar les precaucions a causa de les cendres que han anat provocant petits conats solts.

Qualitat de l’aire

Arafo i Candelaria, on es va originar el foc, continuen patint el flagell de les flames i els danys col·laterals, mentre s’espera un augment de les temperatures. Mentre continua la pluja de cendres sobre els caps i cases, ara la qualitat de l’aire s’ha tornat desfavorable.

A aquests dos municipis se li suma Güímar, El Rosario, La Orotava i Santa Úrsula. El fum de l’incendi, que ha obligat a alguns desallotjaments preventius, ha tornat perillós l’aire en aquestes zones i el Govern de les Canàries ha emès l’avís i una llista de recomanacions per als seus ciutadans.

Problemes amb l’aigua

Durant la nit hi ha hagut una ruptura al canal d’aigua d’Aguamansa, que alimenta el canal del nord. Segons la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, «els bombers i les persones encarregades de reparar aquesta ruptura estan de camí però la zona de la incidència es troba dins de l’incendi».

Això afectarà els municipis del nord que estan per sobre de la TF-5, i «ja hi ha certes restriccions en la potència de l’aigua i es prioritza el proveïment del subministrament a les vivendes. No hi hauria un problema de falta de subministrament de moment».

Evacuats

Les persones afectades directament pel foc ascendeixen a 6.889, de les quals 3.069 han sigut evacuades i 3.820, confinades. D’aquestes, 111 es troben als albergs habilitats, on també hi ha 45 mascotes. En concret, els desallotjats pertanyen a les zones següents:

Candelaria

CandelariaLes persones evacuades tenien les seves vivendes a les zones altes d’Igueste de Candelaria, en els marges del Camino La Cuestita, des de la confluència amb els camins La Morrita i Partes Caminos; a la zona alta d’Araya, des de Cruz del Camino fins a Los Brezos; quant als primers nuclis desallotjats, aquests van ser Arrate, Chivisaya, Media Montaña i Ajafona.

La Orotava

La OrotavaL’Ajuntament de La Orotava ha pres la decisió d’evacuar de manera preventiva, davant l’evolució de l’incendi, els nuclis poblacionals d’Aguamansa, La Resbala, Pinolere, els alts de La Florida i el Barrio de Pino Alto. S’ha habilitat el pavelló municipal Quiquirá al municipi.

El Rosario

El RosarioEl president del Govern de les Canàries, Fernando Clavijo, va comunicar la decisió de confinar per seguretat tot el nucli urbà d’El Rosario. A més, es va procedir a l’evacuació de la part alta del Barranco Hondo, Las Rosas i Los Apaches-Camino La Huerta, així com de la zona de Las Barreras i el carrer Preventorio, i l’àrea que va des del carrer Vista La Huerta i carrer Preventorio fins a l’Escuela Hogar (TF-274), Camino Los Panascos Bajos fins a carrer Juan Antonio Díaz i els carrers Las Rosas i Doctor Caldera fins a la Carretera General TF-24. Per a aquestes persones s’ha habilitat com a allotjament el pavelló municipal d’El Chorrillo-San Isidro.

Arafo

ArafoA Arafo, les zones evacuades corresponen als nuclis poblacionals d’El Pinalete, Galván, Las Vigas i Lo de Los Ramos. També s’ha emès una ordre d’evacuació preventiva a Camino de La Granja, Los Eres, Lomo Juan Lian i l’accés del Barranco de Añavingo.

La Matanza

La MatanzaAl municipi de La Matanza, aquest dijous a la tarda s’ha procedit al desallotjament dels barris de La Vica i El Pirul.

El Sauzal

El SauzalA la tarda d’aquest dijous també s’ha ordenat l’evacuació dels barris de Baboseras Altas, Camino El Pozo, Lomo Piedra fins a Calderetas (del carrer San Cristóbal fins a la muntanya) i La Vica, a El Sauzal.

Tancament d’accessos

El foc continua amb un comportament molt dinàmic, així que es preparen espais per a noves evacuacions en les pròximes hores i es tallaran tots els accessos al parc nacional del Teide, amb el desallotjament de turistes i instal·lacions de l’Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC). Serà a partir de les 18.00 hores quan es produeixi el tancament de tots els accessos al parc nacional del Teide, de manera que s’ha contactat amb el Parador Nacional, el telefèric, l’IAC i els restaurants de Las Lagunetas.

L’objectiu és que ja no hi hagi turistes a la zona a la tarda com a mesura de precaució davant una possible evolució desfavorable de l’incendi i per facilitar el trànsit dels recursos d’emergències per la zona, ha puntualitzat Fernando Clavijo, per a qui les pròximes hores «seran determinants».

⚠️🔥 #IFArafoCandelaria



A partir de las 18:00 horas, se cerrarán todos los accesos al @pnteide para facilitar las labores de extinción.



❌ TF-24 (La Esperanza)

❌TF-21 por el norte (La Orotava)

❌TF-21 por el sur (Vilaflor)

❌TF-38 (Chío, Guía de Isora) pic.twitter.com/EX9WocmRzm — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) 17 de agosto de 2023

Equip d’extinció

Des de l’inici del foc, els tècnics del Cabildo de Tenerife van advertir de la perillositat del foc per l’aspecte escarpat i dificultós del terreny. Davant la seva evolució, el Govern de les Canàries va assumir a petició de la corporació insular la direcció de les tasques d’extinció, cosa que ha suposat més mitjans tant de l’Executiu canari com del Govern central.

Per a aquest divendres està previst que hi intervinguin 14 o 15 mitjans aeris, així com 260 efectius de diversos cossos treballen al terreny, dels quals 225 són efectius d’intervenció.

Cal tenir en compte que els 17 mitjans aeris que treballen en l’incendi no poden fer-ho simultàniament, sinó que poden volar uns cinc alhora, segons les indicacions del coordinador de mitjans aeris, partint dels requeriments dels mitjans terrestres.

Efectius d’altres illes

Els ajuntaments de Gran Canària i Lanzarotehan enviat contingents de personal i equips a l’illa de Tenerife per col·laborar en les tasques de control i extinció de l’incendi forestal. Al principi, s’enviarà el personal acordat en el Pla de Lluita contra els Incendis Forestals de la Comunitat Autònoma de les Canàries (Infoca), format per dues brigades terrestres i la unitat d’anàlisi, que es desplaçaran a Tenerife quan indiqui la Direcció General d’Emergències del Govern de les Canàries.

A més, efectius de la brigada forestal de Puntagorda, a La Palma, també s’han traslladat a l’illa per col·laborar amb l’extinció de les flames.

Durant la jornada d’aquest dijous, el Consorci d’Emergències de Fuerteventura ha informat que una dotació de 14 bombers i diversos vehicles de l’illa es traslladaran també a Tenerife. Els bombers de Fuerteventura van ser activats durant aquesta jornada partint del Pla de Lluita contra els Incendis Forestals de la Comunitat Autònoma de les Canàries (Infoca), i es desplaçaran a Tenerife des d’aquest mateix dijous, per la qual cosa esperen poder anar incorporant-se als treballs durant la jornada d’aquest divendres.