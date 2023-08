El ferrocarril va ser fonamental per a la creació de la idea moderna d’Europa al segle XIX, segons l’historiador Orlando Figes. El ferrocarril també podria ser crucial per a l’Europa del segle XXI, marcada pel canvi climàtic. Cert punt d’aquesta idea va haver d’influir en la decisió de Jon Worth de pujar al tren, l’estiu del 2022, amb l’objectiu d’explorar totes les fronteres europees dotades de vies fèrries.

Aquest politòleg britànic establert a Berlín va treballar durant anys com a consultor en assumptes europeus, especialitzant-se en el ‘brexit’. «Vaig decidir canviar de tema quan [Boris] Johnson va guanyar les eleccions el 2019: l’assumpte s’havia convertit en una cosa massa depriment», explica.

Llavors, es va fixar en un problema molt pràctic amb el qual s’havia trobat en aquells anys. Per feina necessitava viatjar sovint i sempre buscava l’opció de fer-ho amb tren, per evitar les emissions associades amb l’avió. Però topava amb dificultats constants. Llavors, va decidir que solucionar això seria la seva missió.

Worth, que també ensenya comunicació política al Col·legi d’Europa a Bruges, tenia molta experiència en les gestes difícils. El 2008, va ser un dels impulsors d’una famosa campanya en resposta a la propaganda evangelista, que va penjar als autobusos de Londres un anunci que deia: ‘Probablement Déu no existeix. Deixa de preocupar-te i disfruta de la vida’.

Worth acaba d’anunciar que es presentarà a les eleccions europees amb el Partit Verd alemany, però el seu projecte #CrossBorderRail va ser una iniciativa personal, independent d’aquesta formació política.

Amb bicicleta plegable

El 2022, l’activista va recórrer en diversos viatges més de 30.000 quilòmetres, pujant a gairebé 200 trens i creuant 95 connexions frontereres dotades de vies fèrries. Aquelles en les quals ja no corren trens, les va creuar amb una bicicleta plegable que carregava.

Gràcies a això, també va acudir a diversos esdeveniments, trobades i debats organitzats al llarg del recorregut. Cada vegada que topava amb un problema, enviava una postal a la comissària europea de transport, Adina Vălean.

El resultat més destacat del projecte va ser un mapa de 20 punts en els quals es podrien portar a terme millores immediatament, sense gairebé costos.

«Després de tantes vegades quedant-me bloquejat a les fronteres europees, per culpa d’horaris absurds i trens no fiables, vaig entendre que cal mirar l’assumpte des del punt de vista dels passatgers, i no tant de les empreses i dels fabricants», conclou Worth.