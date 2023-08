Junts va fixar unes condicions per a una eventual investidura abans del 23-J i ara les manté. En una entrevista amb l'ACN, Míriam Nogueras sosté que és el PSOE qui "necessita els vots" i qui "s'ha de moure". Ho ha de fer per a la celebració d'un referèndum. Però la portaveu de JxCat al Congrés, com ERC, també posa damunt la taula una llei d'amnistia que doni cobertura a "tota la 'lawfare'", on inclou la condemna a Laura Borràs per la Institució de les Lletres Catalanes. Hores després del pacte que ha facilitat l'elecció de Francina Armengol com a presidenta de la cambra baixa, Nogueras reivindica que són "l'únic partit que ningú dubta de quin costat de la taula està". Contraposa la seva estratègia amb la seguida pels republicans fins ara.

En l'últim minut, amb la constitució del Congrés ja en marxa, Junts va fer públic aquest dijous l'acord amb el PSOE: sol·licitud d'oficialitat del català, el basc i el gallec a la UE, ús d'aquestes llengües al Congrés i comissions d'investigació sobre Pegasus i els atemptats del 17-A. Els seus 7 vots van servir per elegir Francina Armengol com a presidenta i decantar la Mesa cap a la majoria progressista. Però Míriam Nogueras avisa que "aquesta negociació va absolutament deslligada de la investidura" i que el seu partit "no fia", que "es paga per avançat".

Ara, en la següent pantalla de negociació -la investidura-, des de JxCat mantenen "òbviament" el referèndum i la llei d'amnistia com a condicions, perquè és "el que han dit sempre". En aquest sentit, Nogueras afirma que "tothom ha de tenir molt clar que això no és perquè el PSOE de Pedro Sánchez pugui continuar fent el que ha fet fins ara". I avisa: "O el PSOE té clar que ha de fer el que mai ha fet fins ara, o no hi haurà investidura".

Pel que fa a la llei d'amnistia, la portaveu de Junts al Congrés assenyala que ha de donar cobertura a "tota la 'lawfare' que fa referència al que entenem per procés, a totes les persones afectades per la injustícia espanyola". I deixa clar que "òbviament" la presidenta del partit, Laura Borràs, també n'ha de formar part, perquè "és víctima de la 'lawfare".

Justament el TSJC, en la mateixa sentència que condemnava Borràs a quatre anys i mig de presó per l'adjudicació de contractes a la ILC, plantejava al govern espanyol l'indult parcial que evités la seva entrada a la presó.

Les estratègies de Junts i ERC

Després de l'acord per a la Mesa del Congrés, des de Junts reivindiquen la seva estratègia negociadora. "Havia d'acabar aquest entreguisme, des de fa tants anys, d'ERC al PSOE, que no ha portat enlloc", critica Nogueras. La portaveu parlamentària defensa que són "l'únic partit que tothom sap a quin costat de la taula s'asseu, el que defensa i els seus interessos".

En canvi, preguntada pels republicans, la dirigent de Junts no ho té tan clar: "No és una cosa que digui jo. És una cosa evident. El PSOE i ERC han estat socis d'investidura i legislatura. Suposo que a canvi de coses de partit, però Catalunya no hi ha guanyat res".

Malgrat tot, Míriam Nogueras "celebra" que els republicans "vagin rectificant les declaracions que han anat fent" i que "vagin cap a la nostra estratègia". Nega que sigui Junts qui hagi canviat d'estratègia a Madrid: "En cap cas". Si no han arribat a acords abans, conclou, és perquè "no havien picat a la nostra porta fins ara".

El Consell del 19-S, la "prova del cotó"

Tal com va pactar amb Junts, el ministre José Manuel Albares ha sol·licitat l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea i la seva inclusió en l'ordre de la reunió del Consell d'Afers Generals de la UE del pròxim 19 de setembre. Perquè prosperi la modificació del reglament número 1 cal la unanimitat dels 27 estats membres. En aquest context, Junts avisa que "el govern espanyol ha de ser molt proactiu perquè el dia 29 vagi bé".

"Mai hi ha hagut en aquest Consell una sol·licitud d'incorporació de llengua oficial que no s'hagi aprovat per unanimitat", subratlla Míriam Nogueras, que insta l'Estat a fer la seva tasca diplomàtica perquè s'aprovi. "Si passa alguna cosa, segur que la culpa és d'Espanya", afirma. Per això, i amb la vista situada en les negociacions per a la investidura, situa la reunió del 19 de desembre com "la prova del cotó".

Puigdemont, "al cas de tot"

Míriam Nogueras evita detallar qui forma part de l'equip negociador, però assenyala que l'expresident Carles Puigdemont s'hi ha involucrat i està "absolutament al cas de tot". També esquiva respondre si caldrà una trucada o una reunió entre Pedro Sánchez i l'eurodiputat de Junts, però sosté que "el que s'hagi de parlar amb el PSOE i Sánchez es farà directament amb ells i al més alt nivell".

La portaveu de Junts no descarta una repetició electoral. "És un escenari possible", admet Nogueras, que conclou: "Ara mateix, ni Feijóo ni Sánchez tenen els vots que necessiten".