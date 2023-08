El responsable de coordinar la reconstrucció de la catedral Notre-Dame de París després del seu incendi l’abril del 2019, el general Jean-Louis Georgelin, ha mort a causa d’un accident de muntanya al Pirineu francès, han confirmat aquest dissabte les autoritats.

Georgelin, que tenia 74 anys i estava fent una excursió, ha patit una caiguda en les proximitats del port de Faustin a 2.650 metres d’altitud en el departament d’Ariège. El general, que havia sigut cap d’Estat Major de l’Exèrcit de França del 2006 al 2010, va ser nomenat el desembre de 2019 pel president, Emmanuel Macron, al capdavant de l’organisme públic aixecat per a la restauració i la conservació de Notre-Dame.

Des d’aquest lloc de president, les seves principals missions eren garantir el correcte desenvolupament de les obres, amb els terminis que se li havien fixat, i informar el públic però també els donants de l’avenç dels treballs.

Després de l’incendi del 15 d’abril del 2019 que va deixar malmès el que és un dels monuments més emblemàtics de la capital francesa, l’objectiu és reobrir-la al culte i als visitants a finals del 2024.

Georgelin s’havia format en la prestigiosa acadèmia de Saint Cyr, on va entrar el 1967 i es va decantar per la infanteria. Precisament va ser comandant del regiment d’infanteria de Mutzig abans d’entrar a l’Estat Major de l’Exèrcit de Terra. Després de ser ascendit a general de brigada el 1997, es va incorporar a la Força d’Estabilització per a l’antiga Iugoslàvia (SFOR). El 2002 es va convertir en el cap d’Estat Major particular del President de la República i d’allà va passar quatre anys després a convertir-se en el cap d’Estat Major de l’Exèrcit