El Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha lamentat en el marc d’un acte de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada (Conflent), que una persona el va increpar per utilitzar el català a l’església.

Taltavull ha explicat que després d’una celebració, una de les persones que estava combregant va aprofitar per dir-li «de tot».

«Em va menysprear, i jo vaig callar», ha apuntat, «però no era el moment de reivindicar una cosa que no té dret a reivindicar». En aquest sentit, ha assenyalat que avui dia hi ha una oposició molt «declarada» al respecte en un moment especialment «delicat».

Tot i això, ha defensat que té «tot el dret» de continuar celebrant els diferents tipus de cerimònies en català. «Les nostres coses han de ser en la nostra llengua», ha remarcat, «i la gent s’hi ha d’adherir com ho fem nosaltres a altres llocs que parlen en una altra llengua».