Nova onada de calor a la vista, i ja en serien quatre des de començament d’estiu, si es confirmen els pronòstics de l’Aemet. Les temperatures augmentaran de manera generalitzada aquest cap de setmana a la Península i les Balears amb valors entre 5 i 10 graus per sobre del que és normal, que fins i tot arribaran a 15 graus més del que és habitual al nord del país, en un nou episodi càlid que tindrà lloc des d’aquest diumenge i fins dimarts

Segons ha avançat el portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Rubén del Campo, no descarta que es tracti de la quarta onada de calor d’aquest estiu a Espanya.

Durant aquests dies se superaran els 35 ºC a gran part d’Espanya i les Balears, i les nits tropicals (més de 20 ºC) també afectaran nombroses zones del país, tot i que en zones de l’interior del centre i sud peninsular i el Mediterrani tindran nits tòrrides (més de 25 ºC). És per això que, segons el portaveu, seran tres dies amb màximes i mínimes «molt altes» per a aquesta època de l’any.

Quant a les màximes seran de 40 ºC a les valls de l’Ebre, el Tajo, Guadiana, Guadalquivir i altres zones de manera puntual, i, malgrat que al Mediterrani els valors no seran tan alts, la sensació de xafogor serà «intensa» a causa de l’alta humitat relativa.

D’aquesta manera, s’espera que la calor comenci a ser intensa dijous i divendres als terços nord i est peninsulars, i s’estendrà a la major part del país durant el cap de setmana a causa de l’arribada d’una massa d’aire «molt càlid» juntament amb les altes pressions sobre Espanya, que a més podria arribar carregada de pols en suspensió, que empitjoraria la qualitat de l’aire.

Risc extrem d’incendis

Per tot plegat, l’Aemet no descarta que aquest episodi càlid sigui la quarta onada de calor d’aquest estiu, i alerta del risc «extrem» d’incendis en vista de les escasses precipitacions, les altes temperatures i la sequedat ambiental.

Respecte a les precipitacions, el portaveu ha explicat que seran escasses per les condicions anticiclòniques, que propiciaran un temps sec i assolellat, tot i que ha avançat l’entrada d’un front que afectarà l’oest de Galícia i que podria portarpluges «persistents» que arribarien «més febles» a altres punts del Cantàbric, a més d’alguna tempesta aïllada en zones de muntanya.

Més detalladament, aquest dijous predominaran les altes temperatures a punts de l’est, el centre i el sud peninsular així com a les Balears, amb punts com Saragossa i Toledo on s’arribarà als 38 ºC, de manera que el dia serà plenament estiuenc, tot i que hi haurà alguna tempesta al llarg de la tarda a punts de muntanya de l’est peninsular.

Les temperatures continuaran en ascens divendres a l’àrea mediterrània i el Cantàbric, especialment en aquest últim lloc, on es registraran entre 6 i 8 graus més que el dia anterior. Per exemple, ciutats com Bilbao, Logronyo, Pamplona, Còrdova, Granada i Múrcia, entre d’altres, vorejaran els 38ºC i fins i tot arribaran als 40ºC a Saragossa.

No obstant, l’arribada d’un front a Galícia divendres deixarà nuvolositat «abundant» i precipitacions «persistents» a l’oest de la comunitat, unes pluges que podrien acumular en algunes zones més de 40 litres per metre quadrat en només 12 hores.

En canvi, les temperatures pujaran de manera generalitzada arreu del país; per tant, s’espera cel poc ennuvolat malgrat que dissabte continuarà plovent a Galícia i de manera més feble a Astúries, a més d’alguna tempesta al Pirineu a la tarda

Els termòmetres registraran entre 5 i 10 graus més del que és normal per a l’època als terços nord, est i sud peninsular a més de les Balears amb més de 35 graus de màxima dissabte, i 40 en punts del Guadalquivir, l’interior de la regió de Múrcia i en algunes àrees del sud andalús i de la vall de l’Ebre.

Novament, l’ascens tèrmic continuarà diumenge, quan se superaran els 35 graus en àmplies zones de la Península i les Balears, i al voltant dels 40 a la vall de l’Ebre, el Guadiana i el Guadalquivir, en alguns punts del Tajo i en altres zones d’Andalusia.

Així, les temperatures seran entre 10 i 15 graus més altes del que és normal per a aquesta època al nord, i entre 5 i 10 més a la major part del país. A aquesta situació s’hi ha d’afegir la presència de nits tropicals amb mínimes de més de 20 graus a nombroses zones de l’est, el centre i el sud peninsular i les Balears, mentre que les nits tòrrides de més de 25 graus predominaran a ciutats costaneres del Mediterrani i el sud peninsular.

La calor es mantindrà durant l’inici de la setmana vinentLes temperatures continuaran en augment dilluns, mentre que dimarts s’estabilitzaran a excepció del Cantàbric on continuaran a l’alça. Per tant, el portaveu ha alertat que aquests seran dies «molt calorosos» amb valors diürns entre 5 i 10 graus per sobre del que és normal arreu del país i entre 10 i 15 més a diverses zones del terç nord.

A més, se superaran els 35 graus de manera generalitzada menys a zones costaneres i de muntanya, i els valors oscil·laran entre els 38 i els 40 graus a zones baixes del nord-est, el centre i el sud peninsular.

Les nits també seran molt caloroses, amb mínimes de 20 graus a gran part del país, mentre que no baixaran dels 25 al Mediterrani i algunes localitats de l’interior de l’est i el sud peninsular.

El descens de les temperatures començarà dimecres vinent, i vindrà acompanyat d’un augment de la inestabilitat amb tempestes que tindran una extensió encara per determinar, segons el portaveu.

D’altra banda, a les Canàries les temperatures també aniran en ascens al llarg del final de la setmana, a més de l’arribada de pols en suspensió amb vents «moderats» que bufaran del nord-est a zones costaneres i de l’est en àrees elevades.

De manera generalitzada, a l’arxipèlag el cel estarà poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols i les màximes podrien superar els 34 graus a zones de Lanzarote, Fuerteventura i àrees de mitjanies de la resta de les illes, unes temperatures que es mantindran a l’alça durant l’inici de la setmana vinent.