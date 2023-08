El Rei ha decidit proposar el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè se sotmeti al debat d'investidura, després de la ronda de consultes que ha realitzat aquest dilluns i dimarts amb les set formacions del Congrés que han volgut acudir al Palau de la Zarzuela.

Per primera vegada, el Cap de l'Estat s'ha enfrontat a la situació inèdita de tenir dos aspirants a ser nominats: Alberto Núñez Feijóo, que va guanyar els comicis del 23 de juliol i que compta amb el suport compromès de 172 diputats de quatre partits (PP, Vox, CC i UPN), i el socialista Pedro Sánchez, qui es veu capaç de teixir aliances per aconseguir una majoria absoluta com la que li va permetre controlar la Mesa del Congrés fa una setmana.

Aquest dimarts a la tarda el monarca ha convocat a la Sarsuela a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, per comunicar-li la seva decisió de proposar Feijóo.

En un comunicat, la Casa Reial ha justificat la decisió en el fet que el PP "ha estat el grup polític que ha obtingut un major nombre d'escons a les passades eleccions del 23 de juliol", i "tret de la XI legislatura, en totes les eleccions generals celebrades des de l'entrada en vigor de la Constitució el candidat del grup polític que ha obtingut més escons ha estat el primer a ser proposat pel rei com a candidat".

"Aquesta pràctica s'ha anat convertint amb el pas dels anys en un costum", continua el comunicat de la Casa Reial, i "en el procés de consultes no s'ha constatat, el dia d'avui, l'existència d'una majoria suficient per a la investidura que, si és el cas, faci decaure aquest costum".

Ronda de consultes

Felip VI ha adoptat la decisió un cop ha conclòs la ronda de consultes amb les formacions amb representació parlamentària, a la que no han assistit ERC, Junts, Bildu i BNG. En les seves audiències, tant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com el del PSOE, Pedro Sánchez, s'han mostrat disposats a sotmetre's a la investidura, i el monarca ha optat pel líder que, de moment, té més suports, Feijóo.

L'elecció deixa ara en mans de la presidenta del Congrés la data en què se celebra el debat. És un element important perquè la primera votació marca l'inici del rellotge electoral. A partir d'aquesta primera votació, els candidats tenen dos mesos per a intentar sumar els suports. En cas de no ser possible l'entesa, les Corts es dissoldrien automàticament i es convocarien noves eleccions 47 dies després.

Armengol i Feijóo hauran de buscar una data que esquivi la possibilitat que les hipotètiques eleccions caiguin durant les festes de Nadal i Reis, de manera que el calendari hauria de contemplar o bé una sessió d'investidura dimecres i dijous de la setmana que ve –perquè les possibles eleccions fossin el 17 de desembre- o bé ja a finals de setembre per superar el període de Nadal.

La decisió del monarca, que el PSOE "respecta", situa Feijóo en la tessitura d'un debat que perdrà amb tota seguretat. Els populars disposen del 'sí' dels seus 137 escons, als que se sumaran els 33 de Vox, el d'UPN i el de Coalició Canària. En total, 172 vots favorables (en necessita 176 per superar el llindar de la majoria absoluta) i 178 en contra.

Malgrat aquesta derrota anunciada, el PP ha optat per comunicar al monarca la disposició del seu líder de sotmetre's a la investidura, fet que al seu entendre permetrà que Feijóo desplegui la seva proposta i s'erigeixi en alternativa de cara a una repetició electoral o bé a un període d'oposició.

Els socialistes espanyols, per contra, no tenen pressa per sotmetre Pedro Sánchez, a la investidura. El PSOE és conscient de les dificultats de la negociació. Principalment amb Junts i ERC, que situen l'amnistia com a condició, però també amb Bildu i PNB, així com les peticions de Podem dins de l'espai de Sumar.

Per aquest motiu, aquest dimarts en roda de premsa Pedro Sánchez ha restat transcendència al fet que el rei Felip VI pogués designar Feijóo. "Si Feijóo vol xocar per tercera vegada amb la realitat, està en el seu dret", ha dit, però "la investidura no és una exhibició", sinó que té com a única finalitat "reunir el suport parlamentari per a un projecte definit".

El PP, per la seva banda, ha lligat aquest dimarts el suport de Coalició Canària, que en les últimes hores ha mostrat el seu suport a Feijóo, però ha posat preu al seu 'sí' o abstenció en una eventual investidura de Pedro Sánchez.

Per aquest motiu, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha signat aquest dimarts al matí un compromís de donar compliment a l''agenda canària', una cinquantena de reivindicacions que Coalició Canaria ha situat com a eix del seu 'sí' a la investidura dels populars, amb qui governen en coalició a l'arxipèlag.

Feijóo també ha assegurat el 'sí' de Vox. Malgrat les amenaces del partit de Santiago Abascal després que els populars els deixessin fora de la mesa del Congrés, el líder de la ultradreta ha comunicat a Felip VI la seva "disposició a donar suport" a la investidura de Feijóo, tot i que ha posat com a condició que els populars posin punt final al 'cordó sanitari' a Vox.