El cap del grup paramilitar Wagner, Yevgeny Priogzhin, podria haver mort aquest dimecres en un accident d’avió a Rússia, segons informen les agències de notícies estatals russes Tass i Ria Novosti. En un comunicat, l’Agència Federal de Transport Aeri de Rússia ha assegurat que Priogzhin era a la llista de deu passatgers d’un avió que s’ha estavellat a la regió de Tver. El grup de mercenaris Wagner es va rebel·lar contra Rússia a finals de juny després d'haver estat repetidament crític amb l'estratègia del Ministeri de Defensa a Ucraïna i d'haver acusat l'executiu rus de deixar els seus homes desemparats i sense recursos per lluitar.

La revolta es va aturar amb un acord amb el Kremlin, que permetia al líder de Wagner establir-se a Bielorússia i anunciava que no hi hauria processaments per l’aixecament.

Els paramilitars insurrectes van arribar a ocupar la ciutat de Rostov del Don, que té prop d'un milió d'habitants, i van iniciar una marxa cap a Moscou. Amb la mediació del president bielorús, Aleksandr Lukaixenko, finalment van accedir a fer mitja volta quan eren a uns 200 quilòmetres de la capital russa.

Priogzhin va justificar llavors la reculada per tal d'evitar un "bany de sang". Posteriorment, va assegurar que el seu objectiu no era “enderrocar” el govern rus. Aquesta setmana, el líder de Wagner havia reaparegut en un vídeo suposadament des de l’Àfrica.