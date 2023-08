Comencen els moviments perquè ERC tingui grup parlamentari propi en el Congrés. Els republicans catalans no compleixen les condicions necessàries per a constituir-se com a grup, però fonts de Sumar, el partit liderat per Yolanda Díaz, asseguren que cediran dos dels seus diputats perquè arribin al mínim requerit en el reglament del Congrés. Una vegada creat el grup parlamentari, aquests tornaran al Grup Plurinacional de Sumar. D'aquesta manera es resoldrà la situació d'ERC, però queda encara pendent veure com s'aborda la de Junts.