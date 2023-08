Primor, empresa xinesa que esdevé a Espanya una de les principals cadenes de maquillatge i perfumeria 'low cost' ha estat sancionada per una múltiple d'infraccions laborals. La multa ha estat d'1,7 milions d'euros. L'empresa que proveeix Primor és 'China Red SL', la qual ha estat multada per vulnerar els drets fonamentals dels treballadors en moltíssimes ocasions. Un exemple del que fa l'empresa és obligar a cosir-se les butxaques als treballadors per evitar que robin, fet denunciable per vulnerar la dignitat de la persona.

La Junta d'Andalusia ha multat a l'empresa proveïdora de Primor amb aquesta multa per la quantitat innombrable de mala praxi envers els drets i condicions laborals i personals dels seus treballadors. A més, n'hi ha bastants que són molt greus. L'únic administrador i màxim accionista de 'China Red SL' és Juan Ricardo Hidalgo Aguilera, pare del conseller delegat de Primor, el qual va respondre com 'apoderat' i va deixar clar que l'empresa proveïdora recorrerà als tribunals. Algunes de les irregularitats a l'empresa Abusos salarials: sous baixos i, liquidacions i hores extres sense pagar. La Inspecció de Treball que s'ha dut a terme a l'empresa demostra que els sous estan per sota el salari mínim interprofessional Treballadors temporals irregulars

Subcontractacions il·legals de diverses empreses. E t contractava una empresa i al cap de 6 mesos et canviaven sense dir-te'n res, d'aquesta manera podien obtenir beneficis o camuflar irregularitats. L'article 43 de l'Estatut dels Treballadors deixa molt clar que és una pràctica irregular i sancionable, ja que hi ha una cessió il·legal de treballadors, els quals acaben sent perjudicats perquè els hi canvien les condicions

Treballadors obligats a netejar els cotxes dels caps o de les seves respectives dones I moltes més infraccions, les quals, l'empresa Primor i la seva proveïdora 'China Red SL' desmenteixen. Els tribunals acabaran decidint si accepten o no el recurs de l'empresa proveïdora o si el cas queda tancat amb aquesta multa perquè ja hi ha prou proves.